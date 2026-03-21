BAD-LUCK: कभी भी नहीं जीत पाए IPL की ट्रॉफी, ये हैं IPL इतिहास के 10 सबसे अभागे खिलाड़ी

IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL के बीते 18 सीजन में सिर्फ 8 टीमें ही ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही हैं. हालांकि IPL के इतिहास में 10 सबसे अभागे खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जो कभी भी किसी IPL ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. आइए उन खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो IPL की ट्रॉफी को एक बार भी नहीं जीत सके.

1. एबी डिविलियर्स

IPL के इतिहास में एबी डिविलियर्स के नाम यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड्स हैं. हालांकि, IPL में 184 मुकाबले खेलने के बावजूद एबी डिविलियर्स कभी भी किसी चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं बन सके. एबी डिविलियर्स दिल्ली और आरसीबी टीम का हिस्सा रहे, लेकिन एक बार भी IPL ट्रॉफी नहीं जीत सके.

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2. संजू सैमसन

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने जा रहे संजू सैमसन भी उन अनलकी खिलाड़ियों में से एक हैं, जो इस लीग में एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत सके हैं. संजू सैमसन ने IPL में 177 मैच खेले हैं, लेकिन वह खिताबी मुकाबला नहीं जीत सके हैं.

3. युजवेंद्र चहल

IPL में 174 मुकाबले खेल चुके युजवेंद्र चहल भी इस लीग में कभी ट्रॉफी नहीं जीत सके हैं. IPL 2025 में फाइनल तक का सफर तय करने वाली पंजाब किंग्स टीम का चहल भी हिस्सा थे, लेकिन खिताबी मुकाबले में टीम को हार झेलनी पड़ी थी.

4. अमित मिश्रा

IPL में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज अमित मिश्रा भी इस लीग में 162 मैच खेलने के बावजूद आज तक चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं. अमित मिश्रा अपने आईपीएल करियर में कई बड़ी टीमों की तरफ से खेले, लेकिन कभी फाइनल मैच नहीं जीत सके.

5. अक्षर पटेल

IPL में अक्षर पटेल भी 162 मैच खेलने के बावजूद एक बार भी फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं. अक्षर पटेल आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आए थे.

6. केएल राहुल

टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल भी IPL में 145 मैच खेल चुके हैं, लेकिन वह अब तक चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं. वह आईपीएल में एक बार भी फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम का पार्ट नहीं रहे हैं.

7. क्रिस गेल

IPL के कई बड़े रिकॉर्ड्स पर भले ही क्रिस गेल के नाम हों, लेकिन वह इस लीग में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं. गेल ने अपने आईपीएल करियर में कुल 142 मैच खेले.

8. ग्लेन मैक्सवेल

अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखने वाले ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल में फाइनल जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं. मैक्सवेल ने इस लीग में अब तक कुल 141 मैच खेले हैं.

9. संदीप शर्मा

अपनी लहराती हुई गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर संदीप शर्मा भी 137 मैच खेलने के बावजूद आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं. संदीप ने अपने आईपीएल करियर में कुल 146 विकेट निकाले हैं और वह कई फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल चुके हैं.

10. ऋषभ पंत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी आईपीएल में 125 मैच खेलने के बावजूद भी आईपीएल में आज तक फाइनल मुकाबला नहीं जीत सके हैं. ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं. उन्हें आईपीएल 2025 के लिए हुए ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की बोली लगाते हुए खरीदा था.