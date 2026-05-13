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Hindi Newsक्रिकेट100 किलो वजन और 6.5 फुट लंबाई... टी20 में कैच के किंग का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखते ही दम तोड़ देते हैं विरोधी

100 किलो वजन और 6.5 फुट लंबाई... टी20 में कैच के 'किंग' का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखते ही दम तोड़ देते हैं विरोधी

Most Catches Unbreakable Record: खेल जगत में अगर कोई खिलाड़ी बेहद लंबा और वजनदार होता है तो उसे अनफिट के नजरिए से देखा जाता है. क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों को कैच लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है. लेकिन हम आपको ऐसे ऑलराउंडर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने ये परिभाषा ही बदल दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 07:14 AM IST
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Most Catches Unbreakable Record: खेल जगत में अगर कोई खिलाड़ी बेहद लंबा और वजनदार होता है तो उसे अनफिट के नजरिए से देखा जाता है. क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों को कैच लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है. लेकिन हम आपको ऐसे ऑलराउंडर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने ये परिभाषा ही बदल दी. 100 किलो के इस खूंखार ऑलराउंडर ने पूरी तरह से फिट खिलाड़ियों को सिर्फ टक्कर ही नहीं दी बल्कि फील्डिंग के मामले में उन्हें काफी पीछे छोड़ रखा है. इस खिलाड़ी के नाम टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

पॉवर हिटिंग और बॉलिंग में भी माहिर

ये हट्टा-कट्टा खिलाड़ी सिर्फ फील्डिंग में ही रिकॉर्डधारी नहीं है बल्कि बैटिंग और बॉलिंग से भी विरोधियों को पस्त कर देता है. बल्लेबाजी में टी20 आंकड़ों की बात करें तो इस बल्लेबाज के नाम 14482 रन दर्ज हैं, वहीं 333 विकेट भी झटके हैं. इस ऑलराउंडर ने 735 टी20 मैच अभी तक खेले हैं और आईपीएल 2026 में बतौर कोच खेल रहा है. हालांकि, अभी भी किसी टी20 लीग में ये ऑलराउंडर उतरता है तो विरोधी पहले ही दम तोड़ देते हैं.

संन्यास की उम्र में भी खूंखार

आईपीएल में ये खिलाड़ी कोचिंग में उतर गया है. लेकिन पिछले साल 39 साल की उम्र में जब टी20 लीग में उतरा तो तबाही मचा दी. आमतौर पर खिलाड़ी इस उम्र में संन्यास लेते हैं, लेकिन ये ऑलराउंडर और भी खूंखार बन गया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में इस खिलाड़ी ने 13 मैच में 383 रन ठोक गेंदबाजों में खौफ भर दिया था. इस दौरान 3 फिफ्टी ठोकी थीं और 174+ के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी. 

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कौन है ये कैच का सुल्तान?

इतनी खासियत जानने के बाद आप सभी के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कैच का सुल्तान कौन है? ये वो खिलाड़ी है, जिसके टी20 करियर पर फिलहाल विराम नहीं लगा है. हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड की, जिन्होंने 2006 से 2026 तक, पिछले 20 सालों में इस ऑलराउंडर ने 735 टी20 मैच खेल लिए हैं. इसमें इस ऑलराउंडर के नाम टी20 में सबसे ज्यादा 405 कैच दर्ज हैं. दूसरे नंबर पर डेविड मिलर हैं जो 566 मैच खेलकर 334 इस फॉर्मेट में लपक चुके हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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