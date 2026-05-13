'ट्रैफिक में 100 KMPH स्पीड से ड्राइविंग...' अश्विन ने लगाई अभिषेक शर्मा की क्लास, कर दी ये बड़ी गलती

IPL 2026: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की उम्मीदें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बरकरार हैं. टीम को महज 2 प्वाइंट्स और अच्छी जीत की दरकार है. लेकिन गुजरात के खिलाफ इस टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद आर अश्विन ने अभिषेक शर्मा की डंके की चोट पर क्लास लगा दी. अभिषेक शर्मा गुजरात के खिलाफ मुकाबले में सुपर फ्लॉप नजर आए थे. उन्होंने एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक दिया था. इसके बाद पूरी टीम भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई.

क्या बोले अश्विन?

अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने कहा, "अभिषेक ने गलती कहां की? यह गाड़ी चलाने जैसा है. आप हाईवे पर 100 या 200 mph की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैफिक जाम में भी उसी तरह गाड़ी चलाएंगे, तो किसी न किसी को चोट जरूर लगेगी. क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां परिस्थितियां ही सब कुछ होती हैं. मैं चाहता हूं कि अभिषेक शर्मा उस गेंद पर एक रन लें. दूसरे छोर पर जाएं और पार्टनरशिप बनाएं.'

रोहित-विराट का दिया उदाहरण

उन्होंने रोहित-विराट का उदाहरण दिया. अश्विन ने आगे कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की इतनी तारीफ इसलिए होती है क्योंकि वे परिस्थितियों को समझते हैं और उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं. वे हर सड़क पर एक ही रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाते. इस मैच में, SRH को यह लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए था, लेकिन वे नाकाम रहे क्योंकि टॉप के तीन बल्लेबाज़ों ने ज़िम्मेदारी नहीं उठाई."

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हार के बाद जुर्माना

गुजरात के खिलाफ टीम को हार मिली और फिर कप्तान पर जुर्माना भी लगा. कमिंस पर स्लो ओवर रेट के चलते 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा. IPL के बयान में कहा गया, "चूंकि IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, जो न्यूनतम ओवर गति से जुड़े अपराधों से संबंधित है, यह उनकी टीम का इस सीज़न का पहला अपराध था, इसलिए कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया."