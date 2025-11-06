1000+ रन और 50 विकेट, इतिहास रचने के करीब ये दो क्रिकेटर, T20I में दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर

Advertisement
IND vs AUS 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर हैं. भारत अगर आज का मैच जीत लेता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना लेगा.

Nov 06, 2025
इतिहास रचने के करीब ये दो क्रिकेटर

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस भारत के खिलाफ इस मैच में खेलेंगे. ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के पास इतिहास रचने का मौका होगा. ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रनों के साथ 50 विकेट हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बनने से चंद कदम दूर हैं.

T20I में दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर

ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ एक विकेट के साथ टी20 क्रिकेट में 50 विकेट पूरे कर लेंगे. उन्होंने इस फॉर्मेट में 2,833 रन अपने नाम किए हैं. दूसरी ओर, मार्कस स्टोइनिस 50 विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 ही विकेट दूर हैं. मार्कस स्टोइनिस ने इस फॉर्मेट में 1,321 रन जुटा लिए हैं. अब तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने टी20 इंटरनेशनल करियर में 50 विकेट लेने के साथ बल्ले से 1,000 रन नहीं बनाए हैं. इन दोनों खिलाड़ियों के पास इस मुकाम को हासिल करने का 'गोल्डन चांस' है.

नाथन एलिस भी 50 विकेट पूरे करने के करीब

नाथन एलिस 50 विकेट पूरे करने से महज 3 विकेट दूर हैं. हालांकि, बल्ले से अब तक उन्होंने सिर्फ 30 रन बनाए हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया. तीसरा मैच भारत ने 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. अब दोनों टीमें सीरीज का चौथा मैच जीतकर बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी.

कुलदीप यादव को भारत भेज दिया गया

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव इस सीरीज के बाकी मुकाबलों में नहीं खेलेंगे, उन्हें भारत भेज दिया गया है. कुलदीप साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए टीम की ओर से चार दिवसीय मैच खेलेंगे, ताकि टेस्ट सीरीज की तैयारी की जा सके. यह मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच अब तक कुल 35 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 21 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए, जबकि 12 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते. इनके अलावा, 2 मैच बेनतीजा रहे.

