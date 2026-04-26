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Hindi Newsक्रिकेट473 गेंद पर ठोके 1000 रन, वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

473 गेंद पर ठोके 1000 रन, वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया है, जिसके दम पर वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी तूती बोल रही है. वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए इस IPL मैच में 36 गेंद पर शतक ठोक दिया. 15 साल के इस बल्लेबाज ने 278.38 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 37 गेंद पर 103 रन जड़ दिए. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 12 छक्के और 5 चौके निकले हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 26, 2026, 09:46 AM IST
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473 गेंद पर ठोके 1000 रन, वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया है, जिसके दम पर वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी तूती बोल रही है. वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए इस IPL मैच में 36 गेंद पर शतक ठोक दिया. 15 साल के इस बल्लेबाज ने 278.38 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 37 गेंद पर 103 रन जड़ दिए. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 12 छक्के और 5 चौके निकले हैं.

473 गेंद पर ठोके 1000 रन

वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में सबसे तेज (कम गेंदों के मामले में) 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में सबसे कम 473 गेंद पर अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं. वैभव सूर्यवंशी कम गेंदों के मामले में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल ओवेन और एंड्रयू साइमंड्स को भी पीछे छोड़ दिया. मिचेल ओवेन ने 533 गेंद पर अपने 1000 रन पूरे किए थे. वहीं, एंड्रयू साइमंड्स ने 558 गेंद पर 1000 रन पूरे किए थे.

सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले क्रिकेटर (कम गेंदों के मामले में)

1. वैभव सूर्यवंशी (भारत) - 473 गेंदों पर 1000 रन

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2. मिचेल ओवेन (ऑस्ट्रेलिया) - 533 गेंदों पर 1000 रन

3. एंड्रयू साइमंड्स (ऑस्ट्रेलिया) - 558 गेंदों पर 1000 रन

वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 103 रन बनाए

राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 103 रनों की लाजवाब पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए. रियान पराग 7 रन ही बना सके, जबकि डोनोवन फेरेरा ने 16 गेंदों में 33 रन बनाए. शिमरोन हेटमायर 10 गेंदों में 11 रन बनाकर प्रफुल्ल हिंगे का शिकार बने. रवींद्र जडेजा 4 और आर्चर 2 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से ईशान मलिंगा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि प्रफुल्ल, कमिंस और नीतीश ने एक-एक विकेट अपने नाम किया. राजस्थान रॉयल्स (RR) को इस सीजन की तीसरी हार का सामना करना पड़ा है.

हार गई वैभव सूर्यवंशी की टीम

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हरा दिया. सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) से मिले 229 रनों के लक्ष्य को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 5 विकेट खोकर 18.3 ओवर में हासिल कर लिया. यह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की इस सीजन की पांचवीं जीत है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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