इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 जीत का महारिकॉर्ड, इस टीम ने कर दिखाया, कितना पीछे है टीम इंडिया?

1000 wins in international cricket: क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 मैच जीतने का महारिकॉर्ड बनाया है. अब टीम इंडिया इस रिकॉर्ड की तरफ तेजी से बढ़ रही है. आइए जानते हैं भारत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और कितने मैच जीतने होंगे?
1000 wins in international cricket: भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में शुमार है. टीम का अगला टारगेट टी20 विश्व कप 2026 है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं. इन दिनों वह अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, लेकिन हम यहां इन सबसे इतर उस महारिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिसे अभी तक एक ही टीम छू पाई है. यह रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 मैच जीतने का. यह कमाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया है. अब टीम इंडिया के निशाने पर यह महारिकॉर्ड है. ऐसे में सवाल है कि आखिर भारत को और कितने मैच जीतने होंगे, जिससे यह सपना भी सच हो जाए? तो चलिए डिटेल से जानते हैं....
दुनिया भर में इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा मैच जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अगर किसी टीम के नाम है, तो वह ऑस्ट्रेलिया है. उसने टेस्ट, वनडे और टी20 को मिलाकर तीनों फॉर्मेट में 1163 मैच जीते हैं. अब मेन इन ब्लू भी इस सपने को सच करने की तरफ तेजी से बढ़ रही है. इसके लिए उसे तीनों फॉर्मेट में अभी 72 मैच जीतने होंगे.
इतिहास उठाकर देखें तो भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच साल 1932 में खेला था, लेकिन उसे जीत 20 साल बाद मिली. भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच साल 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ जीता था. फिर 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहला विश्व कप जीता और यहीं से भारतीय क्रिकेट को नई पहचान मिली थी. इसके बाद तो टीम इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
तीनों फॉर्मेट में भारत अब तक 1931 मैच खेल चुका है, जिनमें से उसने 928 मैच जीते, 709 हारे, 18 टाई रहे और 224 ड्रॉ हुए. 52 मैचों का रिजल्ट नहीं निकला. मतलब यह कि भारत को 1000 जीत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी भी 72 जीत की दरकार है.
टीम इंडिया ने 1 जनवरी 2023 से अब तक 153 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से 103 में जीत दर्ज की है. अगर यही फॉर्म जारी रहता है, तो अगले 2 से 3 साल में टीम इंडिया 1000 जीत के क्लब में शामिल हो सकती है. वह यहां तक पहुंचने वाली दूसरी टीम बन सकती है. फॉर्मेट वाइज देखें तो भारत ने टी20 में सबसे ज्यादा 173 जीत दर्ज की हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. वहीं वनडे में 570 जीत मिली हैं और वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर काबिज है. टेस्ट में उसे 185 जीत मिली हैं.
