Advertisement
trendingNow13042136
Hindi Newsक्रिकेटIPL Auction से एक दिन पहले गरजा खूंखार बल्लेबाज का बल्ला, शाहीन अफरीदी को बुरी तरह धो डाला

IPL Auction से एक दिन पहले गरजा खूंखार बल्लेबाज का बल्ला, शाहीन अफरीदी को बुरी तरह धो डाला

IPL Auction 2026: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में अब 24 घंटे से कम समय बचा है. मिनी-ऑक्शन का आयोजन मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में किया जाएगा. उससे पहले दुनिया भर के खिलाड़ी हर मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL Auction से एक दिन पहले गरजा खूंखार बल्लेबाज का बल्ला, शाहीन अफरीदी को बुरी तरह धो डाला

IPL Auction 2026: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में अब 24 घंटे से कम समय बचा है. मिनी-ऑक्शन का आयोजन मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में किया जाएगा. उससे पहले दुनिया भर के खिलाड़ी हर मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं. इसी क्रम में न्यूजीलैंड के तूफानी बल्लेबाज टीम साइफर्ट ने धमाकेदार शतक से तहलका मचा दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) में ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी भी उनके सामने नहीं टिक पाए.

मोहम्मद रिजवान फेल, साइफर्ट ने दिलाई जीत

टिम साइफर्ट के शतक की मदद से मेलबर्न रेनेगेड्स ने ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 14 रन से जीत दर्ज की. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 212 रन बनाए. जोश ब्राउन और टिम सेफर्ट ने पहले विकेट के लिए 3.3 ओवरों में 28 रन की साझेदारी की. ब्राउन 15 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद मोहम्मद रिजवान (4) और जेक फ्रेजर-मैकगर्क (14) भी चलते बने. टीम ने 82 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया से अक्षर पटेल OUT... अचानक 3 साल बाद इस ऑलराउंडर की खुली किस्मत, देख लें स्क्वॉड

साइफर्ट ने मचाई सनसनी

यहां से साइफर्ट ने गियर बदला और ब्रिसबेन हीट के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया. साइफर्ट ने ओलिवर पीक के साथ चौथे विकेट के लिए 54 गेंदों में 121 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचा दिया. उन्होंने 56 गेंदों में 6 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 102 रन की पारी खेली, जबकि ओलिवर पीक ने 29 गेंदों में 57 रन टीम के खाते में जोड़े. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. साइफर्ट को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ये भी पढ़ें: Explained: 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा विदेशी खिलाड़ी, मिनी-ऑक्शन में BCCI का ये कैसा नियम?

अफरीदी की बेइज्जती

शाहीन अफरीदी इस मैच से बीबीएल में डेब्यू कर रहे थे. उनके लिए यह एक भूलने वाला मैच साबित हुआ. अफरीदी ने 2.4 ओवरों में 43 रन लुटा दिए. वह एक विकेट भी नहीं ले पाए. मैच में दो बीमर डालने के कारण अंपायरों ने उनसे गेंद ले लिया और वह मैच में आगे गेंद नहीं फेंक पाए. ब्रिस्बेन हीट निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 198 रन ही बना सकी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL auction

Trending news

हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी