108 शतक, 158 अर्धशतक और 34843 रन... एशिया का 'डॉन ब्रैडमैन', जिसके आगे सुनील गावस्कर-सचिन तेंदुलकर भी फेल

Unbreakable Cricket Record: एक खिलाड़ी और है जिसकी चर्चा काफी कम होती है, लेकिन उसे एशिया का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है. उस महान खिलाड़ी ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड स्थापित किए. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अब तक नहीं टूटे हैं.

Dec 03, 2025, 08:07 AM IST
Unbreakable Cricket Record: वर्ल्ड क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया और फैंस का दिल जीता. डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियम्सन तक ने अपनी बल्लेबाजी से सबको रोमांचित किया है. एक खिलाड़ी और है जिसकी चर्चा काफी कम होती है, लेकिन उसे एशिया का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है. उस महान खिलाड़ी ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड स्थापित किए. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अब तक नहीं टूटे हैं.

'एशियन ब्रैडमैन' का जबरदस्त रिकॉर्ड

हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्लासिकल बल्लेबाज जहीर अब्बास की. इस स्टाइलिश बल्लेबाज को लोग 'जेड' नाम से बुलाते थे. उनके रन तेजी से आते थे और चश्मा पहने इस बल्लेबाज को कभी भी रन बनाने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी.  1980 के दशक में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा रन बनाने वाले इस बल्लेबाज को 'एशियन ब्रैडमैन' का निकनेम भी मिला. अब्बास ने 78 टेस्ट मैचों में 44.7 की औसत से 5062 रन बनाए. इस दौरान 12 शतक और 20 अर्धशतक लगाए. वनडे की बात करें तो 62 मैचों में उन्होंने 47.62 की औसत से 2572 रन बनाए थे. उनके नाम 7 शतक और 13 अर्धशतक हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 13 वनडे मैचों में कप्तानी भी की.

भारत के खिलाफ रचा इतिहास

अब्बास 1975, 1979 और 1983 के मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेले. 2015 में वह आईसीसी के प्रेसिडेंट बने. 2016 में इस पद को खत्म किए जाने से पहले तक वह बने रहे. अपने शानदार करियर में अब्बास ने कई रिकॉर्ड बनाए. 1982 में भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया और यह जहीर अब्सास के लिए यादगार बन गया. उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर टीम इंडिया के खिलाफ वनडे में सेंचुरी की हैट्रिक बनाने का कारनामा किया. वह ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने. अब्बास ने टेस्ट और वनडे मिलाकर 5 शतक लगा. पहले टेस्ट में उन्होंने दोहरा शतक लगाया था. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 100वां शतक भी था.

भारत के पाकिस्तान दौरे पर उनके स्कोर इस तरह थे:

215 (254), पहला टेस्ट, लाहौर
118 (86), दूसरा ODI, मुल्तान
186 (246), दूसरा टेस्ट, कराची
105 (82), तीसरा ODI, लाहौर
168 (176), तीसरा टेस्ट, फैसलाबाद
25* (43), चौथा टेस्ट, हैदराबाद (सिंध)
113 (99), चौथा ODI, कराची

चार मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन

अब्बास ने अपने प्राइम टाइम में भारत को खास तौर पर परेशान किया. टीम इंडिया के खिलाफ 19 टेस्ट में 87 की औसत से छह शतक और 13 वनडे में तीन शतक के साथ 612 रन बनाए. 1982/83 सीरीज में लगातार शतक बनाने की वजह से उन्होंने चार मैचों की वनडे द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने उस सीरीज में 86.5 की औसत और 124.90 की स्ट्राइक-रेट से 346 रन बनाए. उस समय यह द्विपक्षीय सीरीज में दूसरा सबसे तेज स्कोरिंग रेट था, जिसमें किसी बैट्समैन ने 200 या उससे ज्यादा रन बनाए थे. 2015 में हाशिम अमला ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के चार वनडे में 413 रन बनाए, लेकिन किसी दूसरे बल्लेबाज ने अब्बास से ज्यादा रन ऐसी द्विपक्षीय सीरीज में नहीं बनाए, जिसमें उन्होंने चार या उससे कम मैच खेले हों. आईसीसी वनडे रेटिंग रैंकिंग में उन्होंने 931 की हाई रेटिंग हासिल की, जिससे वे ऑल-टाइम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए. चार्ट में सिर्फ 12 खिलाड़ी ही 900 का हाई स्कोर कर पाए हैं.

टेस्ट में 4000 और 5000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में अपने दूसरे ही टेस्ट में अब्बास ने जो 274 रन बनाए, वह उनके करियर में आने वाली चीजों का इशारा था. वह 4000 टेस्ट रन का लैंडमार्क हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने और फिर 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने 1985 में अपने रिटायरमेंट के समय वह जावेद मियांदाद के अलावा 5000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले अकेले पाकिस्तानी बैट्समैन थे. 

100 फर्स्ट-क्लास सेंचुरी बनाने वाले पहले एशियाई

क्रिकेट में 25 बैट्समैन ने 100 फर्स्ट-क्लास सेंचुरी बनाई हैं.अब्बास यह कारनामा करने वाले पहले एशियाई बैट्समैन बने. उन्होंने अपना करियर 108 शतक और 158 फर्स्ट-क्लास अर्धशतक  के साथ खत्म किया. इस दौरान 459 मैचों में उनके बल्ले से 34843 रन निकले. सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज भी कभी 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरी नहीं लगा पाए. तेंदुलकर ने इंटरनेशनल के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 100 शतक जरूर लगाए, लेकिन अब्बास की तरह सिर्फ लाल गेंद में उनके 100 शतक नहीं आए.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Cricket records

Trending news

