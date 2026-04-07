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Hindi Newsक्रिकेटMI vs RR: 11-11 ओवर के मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, इतने ओवर का पावरप्ले और 4 गेंदबाज डालेंगे 2-2 ओवर

MI vs RR: 11-11 ओवर के मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, इतने ओवर का पावरप्ले और 4 गेंदबाज डालेंगे 2-2 ओवर

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals: गुवाहाटी से फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. बारिश रुक गई है और मैदान पर से कवर भी हटा दिए गए हैं. अंपायरों ने पिच का जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया कि अब ये मुकाबला 11-11 ओवर का होगा. ताजा जानकारी के मुताबिक, रात 9:55 बजे टॉस होगा. पहली गेंद 10 बजकर 10 मिनट पर फेंकी जाएगी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:10 PM IST
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मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, 11-11 ओवर का मैच (PHOTO- IPLT20.COM)
मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, 11-11 ओवर का मैच (PHOTO- IPLT20.COM)

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals: गुवाहाटी से फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. बारिश रुक गई है और मैदान पर से कवर भी हटा दिए गए हैं. अंपायरों ने पिच का जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया कि अब ये मुकाबला 11-11 ओवर का होगा. ताजा जानकारी के मुताबिक, रात 9:55 बजे टॉस होगा. पहली गेंद 10 बजकर 10 मिनट पर फेंकी जाएगी. बदले समीकरण के हिसाब से 11 ओवर के मैच में 4 गेंदबाज 2-2 ओवर डालेंगे और कोई एक गेंदबाज 3 ओवर फेंकेगा.

बारिश के कारण मैच में क्या-क्या बदलाव हुए?

टॉस- रात 9:55 बजे
मैच शुरू होने का समय- रात 10:10 बजे
पावरप्ले कितने ओवर का होगा- 3.2 ओवर्स
4 गेंदबाज 2-2 ओवर डालेंगे और एक गेंदबाज 3 ओवर फेंकेगा

मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ये मुकाबला 11-11 ओवर का है और इस लिहाज से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन में रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.

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MI vs RR: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

(यह भी पढ़ें: IPL: सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के सामने सब फेल, 15 सालों से अटूट, मॉडर्न युग के खिलाड़ी भी नहीं छू पा रहे)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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