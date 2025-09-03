क्रिकेट के खेल में ये हैं आउट होने के 11 बेहद अजीब तरीके, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा
Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:19 AM IST
Unique Cricket Rules: क्रिकेट अनिश्चितताओं, रोमांच और अजब-गजब नियमों का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. क्रिकेट में एक बल्लेबाज 11 तरीकों से आउट हो सकता है. क्रिकेट में नियम मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की ओर से लिए जाते हैं और लागू ICC द्वारा किए जाते हैं. क्रिकेट में बहुत से ऐसे नियम हैं, जो आम लोगों को बहुत कम पता है. आइए एक नजर डालते हैं कि क्रिकेट में एक बल्लेबाज किन 11 तरीकों से आउट हो सकता है. 

1. टाइम आउट

एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद जब नया बल्लेबाज क्रीज पर बैटिंग के लिए तय समय पर नहीं पहुंचता तो उसे टाइम आउट करार दिया जाता है. नए बल्लेबाज को तीन मिनट के अंदर मैदान में आना होता है

2. रिटायर्ड आउट 

जब कोई बल्लेबाज, अंपायर और विपक्षी कप्तान की अनुमति के बिना मैदान छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसे रिटायर्ड आउट करार दे दिया जाता है. ऐसे में वह बल्लेबाज दोबारा बैटिंग के लिए नहीं लौट सकता है

3. गेंद को दो बार बैट से मारने पर

जब कोई बल्लेबाज गेंद को दो बार बैट से जानबूझकर मार दे तो उसे आउट दिया जाता है. अब तक 0.01 फीसदी बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुए हैं

4. फील्डिंग में जानबूझकर बाधा डालने पर

जब कोई बल्लेबाज फील्ड कर रही टीम को फील्डिंग करने में बाधा पहुंचाता है, तो आउट दिया जाता है. जैसे अगर फील्डिंग कर रही टीम रन आउट के लिए बॉल को स्टंप पर थ्रो मारे और बल्लेबाज जानबूझकर उस गेंद को रोक दे तो उसे आउट करार दिया जाता है

5. हिट विकेट

क्रीज पर बल्लेबाजी करते हुए जब किसी बल्लेबाज का बल्ला या शरीर का कोई हिस्सा स्टंप्स में लग जाए तो उसे हिट विकेट आउट दिया जाता है

6. स्टंपिंग

जब बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने की कोशिश करता है और गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं होता है तब विकेटकीपर गेंद को पकड़कर स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर देता है. उस सूरत में बल्लेबाज को स्टंप आउट माना जाता है

7. रन आउट

जब एक बल्लेबाज गेंद खेलने के बाद विकेटों के बीच भागकर रन बना रहा होता है और उसके क्रीज में पहुंचने से पहले फील्डर गेंद को स्टंप्स में मारकर गिल्लियां बिखेर देता है, तब बल्लेबाज रन आउट हो जाता है

8. लेग बिफोर विकेट

जब एक बल्लेबाज को बल्ले के बिना संपर्क के किसी गेंदबाज की गेंद स्टंप्स की लाइन में पैड पर लग जाती है तो उसे लेग बिफोर विकेट (LBW) आउट दिया जाता है

9. कैच आउट

जब गेंद किसी बल्लेबाज के बल्ले से लगती है और उसके मैदान में गिरने से पहले कोई फील्डर उसे पकड़ लेता है तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है

10. बोल्ड

जब कोई बल्लेबाज बैटिंग कर रहा होता है और तभी किसी गेंदबाज की लीगल गेंद उसका स्टंप उड़ा दे तो उसे बोल्ड आउट कहते हैं

11. ‘हैंडल्‍ड द बॉल’

बल्‍लेबाज ने कोई गेंद खेली और उसे लगा कि यह गेंद उस्‍के स्‍टंप की ओर जा रही है, गेंद को अपने स्‍टंप पर हिट करने से रोकने के लिए यदि वह इरादतन इसे हाथ से रोकता है तो ‘हैंडल्‍ड द बॉल’ के अंतर्गत आउट करार दिया जा सकता है. रन आउट की ही तरह ‘हैंडल्‍ड द बॉल’ का विकेट, गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है.

