1110 मैच और 4204 विकेट... 95 साल से नहीं टूटा ये नामुमकिन जैसा रिकॉर्ड! शेन वॉर्न-मुरलीधरन भी रह गए पीछे

Cricket Unique Record: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. बल्लेबाजी में डॉन ब्रैडमैन से लेकर सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली तक ने अपनी धाक जमाई तो गेंदबाजी में एक से बढ़कर एक खूंखार बॉलर सामने आए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:05 PM IST
1110 मैच और 4204 विकेट... 95 साल से नहीं टूटा ये नामुमकिन जैसा रिकॉर्ड! शेन वॉर्न-मुरलीधरन भी रह गए पीछे

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. बल्लेबाजी में डॉन ब्रैडमैन से लेकर सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली तक ने अपनी धाक जमाई तो गेंदबाजी में एक से बढ़कर एक खूंखार बॉलर सामने आए. माइकल होल्डिंग, कपिल देव, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, ग्लेन मैक्ग्रा से लेकर अनिल कुंबले तक ने अपना जलवा दिखाया. इन धाकड़ खिलाड़ियों ने बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किए. कुछ तो ऐसे रिकॉर्ड बने जिसे तोड़ना लंबे समय तक मुमकिन नहीं होगा.

तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 1992 से 2010 तक 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लिए थे.  वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न हैं. उन्होंने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट झटके. वनडे में सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड को देखें तो इसमें भी मुरलीधरन पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 350 मैचों में 534 विकेट लिए हैं. पाकिस्तान के वसीम अकरम के नाम 356 मैचों में 502 विकेट हैं. टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान ने 106 मुकाबलों में सबसे ज्यादा 179 विकेट झटके हैं.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

ये तो टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात हुई, लेकिन क्या आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के बारे में जानते हैं? यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 95 सालों से नहीं टूटा है. इंग्लैंड के खिलाड़ी विल्फ्रेड रोड्स के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 1898 से लेकर 1930 तक के दौरान अपने करियर में महान रिकॉर्ड स्थापित किया. उनके निकट भी कोई नहीं पहुंच पाया. यहां तक कि मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज गेंदबाज भी उनके करीब नहीं पहुंच सके.

ये भी पढ़ें: ​वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगा भारत? जिस टीम से हारे, अब उसी से होगी टक्कर, पॉइंट्स टेबल का गजब गणित

1110 मैच में 4204 विकेट

विल्फ्रेड रोड्स ने 1110 मैच खेलें और रिकॉर्ड 4204 विकेट लिए. वह फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनका यह रिकॉर्ड 95 सालों से कायम है. रोड्स ने 185742 गेंदें फेंकी और 70322 रन दिए. उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 287 बार पारी में 5 या अधिक और 68 बार मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लिए. मुरलीधरन की बात करें तो उन्होंने उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में 232 मैच खेले और 1374 विकेट लिए. वहीं, शेन वॉर्न के नाम 301 फर्स्ट क्लास मैचों में 1319 विकेट हैं. ये दोनों दिग्गज विल्फ्रेड रोड्स से कोसों दूर रह गए.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया के लिए कोहली क्यों जरूरी? ये हैं 3 बड़े कारण, यूं ही वनडे के बादशाह नहीं बने विराट

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

विल्फ्रेड रोड्स (इंग्लैंड)- 1110 मैच- 4204 विकेट
टिच फ्रीमैन (इंग्लैंड)- 592 मैच- 3776 विकेट
चार्ली पार्कर (इंग्लैंड)- 635 मैच- 3278 विकेट
जैक हीएर्ने (इंग्लैंड)- 639 मैच- 3061 विकेट
टॉम गोडार्ड (इंग्लैंड)- 593 मैच- 2979 विकेट

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Cricket records

Trending news

