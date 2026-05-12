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Hindi Newsक्रिकेटअक्षर पटेल को लाखों महंगी पड़ी जीत... जुर्माना सुनकर उड़ जाएंगे होश, प्लेऑफ समीकरण डूबी लुटिया

अक्षर पटेल को लाखों महंगी पड़ी जीत... जुर्माना सुनकर उड़ जाएंगे होश, प्लेऑफ समीकरण डूबी लुटिया

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. हालांकि, टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 विकेट की जीत दर्ज कर सुर्खियां बटोरी. लेकिन ये जीत टीम के कप्तान अक्षर पटेल को लाखों महंगी पड़ी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 12, 2026, 12:34 PM IST
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अक्षर पटेल पर लगा जुर्माना. (BCCI)
अक्षर पटेल पर लगा जुर्माना. (BCCI)

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं. हालांकि, टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 विकेट की जीत दर्ज कर सुर्खियां बटोरी. लेकिन ये जीत टीम के कप्तान अक्षर पटेल को लाखों महंगी पड़ी है. मुकाबले के बाद उनपर 12 लाख का जुर्माना ठोका गया. दिल्ली की टीम अपने 12 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से टीम को 5 जीत, जबकि 7 बार हार का मुंह देखना पड़ा है. यही वजह है ये टीम अभी तक 10 प्वाइंट्स तक पहुंच पाई है. 

क्यों अक्षर पर लगा जुर्माना?

धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL 2026 के रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स की जीत के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. IPL ने एक आधिकारिक बयान में इस जुर्माने की पुष्टि की. इसमें बताया गया, "चूंकि IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, जो न्यूनतम ओवर गति से जुड़े अपराधों से संबंधित है, यह उनकी टीम का इस सीजन का पहला अपराध था, इसलिए अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया."

211 रन का था लक्ष्य

दिल्ली की टीम के सामने पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन का लक्ष्य रखा था. पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्य (56) और कप्तान श्रेयस अय्यर, जो 59 रनों पर नाबाद रहे. दोनों की शानदार पारियों की बदौलत पंजाब ने 210/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया. कूपर कोनोली ने भी 38 रनों का योगदान दिया. पंजाब का पलड़ा दूसरी पारी की शुरुआत में भारी लग रहा था, क्योंकि दिल्ली की पारी की शुरुआत खराब रही. उन्होंने 74 रन के स्कोर पर ही अपने टॉप-4 बल्लेबाजों को खो दिया था.

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प्लेऑफ की उम्मीद धुंधली

प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक टीम को कम से कम 16 प्वाइंट्स की दरकार होती है. अगर 14 प्वाइंट्स हैं तो भी टीम की उम्मीदें 0.1 परसेंट जिंदा रहती हैं. ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली का है. दिल्ली अगर बचे हुए दोनों मुकाबले जीत जाती है, तो टीम के 14 प्वाइंट्स होंगे. ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए टीम की उम्मीदें धुंधली हैं. पंजाब के खिलाफ कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने हाफ सेंचुरी की बदौलत टीम को जीत दिलाई. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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