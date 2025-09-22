तूफानी बल्लेबाज की टीम में सरप्राइज एंट्री, खबर सुनकर कांप उठेगा पाकिस्तान, बोर्ड ने किया ऐलान

क्रिकेट जगत में बडे़-बड़े धुरंधर संन्यास के बाद भी अपनी टीमों में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली समेत कई बड़े नाम हैं जो संन्यास के बाद भी टेस्ट, टी20 या किसी भी फॉर्मेट में विरोधियों की बखिया उधेड़ने की क्षमता रखते हैं. इस लिस्ट में ऐसे दिग्गज का भी नाम है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2 साल पहले संन्यास लिया था और अब वापसी कर ली है. इस बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 हजार से भी ज्यादा रन ठोके. संन्यास से वापसी के बाद ये बल्लेबाज पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाता नजर आएगा.

कौन है ये बल्लेबाज?

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के क्विंटन डि कॉक हैं जिन्होंने संन्यास से वापसी का फैसला किया. दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्टूबर और नवंबर के महीने में पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलने में व्यस्त रहेगी. अफ्रीका ने इस पाकिस्तान दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. स्क्वाड में डि कॉक का भी नाम शामिल है जिन्होंने 2 साल पहले संन्यास का ऐलान कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

2024 में खेला था आखिरी टी20 मैच

डि कॉक टी20 इंटरनेशनल में आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप के दौरान एक्शन में नजर आए थे. लेकिन उन्होंने आखिरी बार भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला था. डि कॉक ने आईसीसी विश्व कप 2023 के बाद वनडे से संन्यास की घोषणा की थी. वहीं बात करें तो टेस्ट से उन्होंने 2021 में ही संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब उनके संन्यास से वापसी के फैसले को काफी अहम माना जा रहा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए वह टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

ये भी पढे़ं.. 20 ओवर टिका तो दोहरा शतक पक्का... टीम इंडिया का ये बल्लेबाज बना सकता है नया इतिहास, पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी

एडेन मारक्रम होंगे कप्तान

उनके अलावा दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए एक बुरी खबर यह आई है कि उनके टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. उन्हें यह चोट हाल ही में इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे के दौरान लगी थी और उनके कम से कम छह से आठ हफ्तों तक मैदान से बाहर रहने की उम्मीद है, उनकी अनुपस्थिति में, एडेन मार्करम पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे.

पाकिस्तान दौरे के लिए स्क्वाड

टेस्ट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज (केवल दूसरा टेस्ट), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन, काइल वेरिन

टी20 टीम: डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, एंडिले सिमलेन, लिजाड विलियम्स

वनडे टीम: मैथ्यू ब्रीट्ज़के (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डे ज़ोरज़ी, डोनोवन फ़ेरेरा, ब्योर्न फ़ोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफ़ाका, लुंगी एनगिडी, नगाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले