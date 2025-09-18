इंटरनेशनल क्रिकेट में टूट गया 136 साल पुराना रिकॉर्ड, 21 साल के खिलाड़ी ने मचाई सनसनी

Jacob Bethell England vs Ireland: जैकब बेथेल ने 21 साल और 329 दिन की आयु में कप्तानी की. पिछले महीने बेथेल को आयरलैंड के खिलाफ चल रही इस सीरीज के लिए इंग्लैंड का कप्तान नियुक्त किया गया था.
Jacob Bethell England vs Ireland: इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की. उसने डबलिन में आयरिश टीम को 4 विकेट से हरा दिया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आयरलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन बनाए. हैरी टेक्टर ने 36 गेंद पर नाबाद 61 और लोर्कन टकर ने 36 गेंद पर 55 रन बनाए. कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 22 गेंद पर 34 रन की पारी खेली. जवाब में इंग्लैंड ने 17.4 ओवरों में 6 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच को जीत लिया. फिलिप सॉल्ट ने 46 गेंद पर 89 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी.
जैकब बेथेल ने रचा इतिहास
इस मैच के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड बना. जैकब बेथेल इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. जैकब बेथेल ने 21 साल और 329 दिन की आयु में कप्तानी की. पिछले महीने बेथेल को आयरलैंड के खिलाफ चल रही इस सीरीज के लिए इंग्लैंड का कप्तान नियुक्त किया गया था. इंग्लैंड के नियमित व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. हालांकि, पूर्व कप्तान जोस बटलर इस पहली बार हो रही द्विपक्षीय टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध हैं.
136 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा
बटलर ने 2022 में इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था. वह भी फिल साल्ट के साथ प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं. साल्ट भी पहले टी20 में इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं. बेथेल से पहले इंग्लैंड की कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड मोंटी बॉडेन के नाम था. 25 मार्च, 1889 को केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में जब उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी की थी, तब वह 23 साल और 144 दिन के थे. बेथेल ने उनके 136 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
इंग्लैंड के सबसे युवा इंटरनेशनल कप्तान
जैकब बेथेल (टी20)- 21 साल, 329 दिन- खिलाफ आयरलैंड- 2025
मोंटी बॉडेन (टेस्ट)- 23 साल, 144 दिन- खिलाफ साउथ अफ्रीका- 1889
इवो ब्लिग (टेस्ट)- 23 साल, 292 दिन- खिलाफ ऑस्ट्रेलिया- 1882
इयान बॉथम (वनडे)- 24 साल, 186 दिन- खिलाफ वेस्टइंडीज- 1980