अजिंक्य रहाणे के आखिरी टेस्ट के बाद किस-किस ने नंबर-5 पर की बैटिंग? भारत ने 3 साल में उतारे 14 बल्लेबाज

भारत की टेस्ट टीम का ग्राफ पिछले कुछ सालों से गिरता नजर आया है. घरेलू सीरीज में भी भारतीय टीम पापड़ बेलती नजर आई. लेकिन एक दौर रोहित, विराट, रहाणे और पुजारा वाला था, जब विरोधी टीमें रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाती थीं. टॉप ऑर्डर फेल भी हो गया, तो रहाणे-पुजारा जैसे बल्लेबाज दीवार बन जाते थे. अजिंक्य रहाणे 3 साल से टीम इंडिया के रडार से दूर थे, 2026 में उनका सब्र टूटा और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से एक भावुक संदेश के साथ विदाई ली. नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए रहाणे टीम इंडिया की जान थे. लेकिन सवाल है कि अब कौन है, नंबर-5 पर रहाणे के आखिरी टेस्ट के बाद 14 बल्लेबाजों को आजमाया जा चुका है.