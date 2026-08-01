अजिंक्य रहाणे के आखिरी टेस्ट के बाद किस-किस ने नंबर-5 पर की बैटिंग? भारत ने 3 साल में उतारे 14 बल्लेबाज

भारत की टेस्ट टीम का ग्राफ पिछले कुछ सालों से गिरता नजर आया है. घरेलू सीरीज में भी भारतीय टीम पापड़ बेलती नजर आई. लेकिन एक दौर रोहित, विराट, रहाणे और पुजारा वाला था, जब विरोधी टीमें रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाती थीं. टॉप ऑर्डर फेल भी हो गया, तो रहाणे-पुजारा जैसे बल्लेबाज दीवार बन जाते थे. अजिंक्य रहाणे 3 साल से टीम इंडिया के रडार से दूर थे, 2026 में उनका सब्र टूटा और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से एक भावुक संदेश के साथ विदाई ली. नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए रहाणे टीम इंडिया की जान थे. लेकिन सवाल है कि अब कौन है, नंबर-5 पर रहाणे के आखिरी टेस्ट के बाद 14 बल्लेबाजों को आजमाया जा चुका है.
रहाणे ने टीम इंडिया के लिए आखिरी टेस्ट 20-24 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. भारत ने 25 जुलाई 2023 से अब तक नंबर-5 पर 14 खिलाड़ियों से बल्लेबाजी करवाई है. इनमें ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा मैचों में बैटिंग की. हालांकि, मैच की स्थिति के हिसाब से बैटिंग पोजीशन में बदलाव देखने को मिलता है. लेकिन नंबर-5 पर ऋषभ पंत की बैटिंग लगभग फिक्स हो चुकी है.
ऋषभ पंत के नंबर-5 पोजीशन पर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 17 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान 26 पारियों में पंत के बल्ले से 3 शतकीय पारियां देखने को मिली हैं. वहीं, 7 फिफ्टी भी उनके नाम हैं. 46.68 का औसत और 73.67 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 1167 रन ठोके हैं. इसके बाद ध्रुव जुरेल का नाम देखने को मिलता है. हालांकि, उन्होंने नंबर-5 पर महज 3 मैच में इतनी ही पारियों में 1 शतक की बदौलत 133 रन बनाए.
श्रेयस अय्यर और दिग्गज विराट कोहली भी इस लिस्ट में हैं. अय्यर ने 3 बार नंबर-5 पोजीशन पर बैटिंग की है, लेकिन सफल नहीं हुए. उन्होंने 5 पारियों में महज 76 रन ही बनाए. वहीं, बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने 2 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 ही पारियों में 51 रन बनाए हैं. जडेजा ने भी 2 मैच इस पोजीशन पर खेले और शानदार बैटिंग की और एक शतक की बदौलत 128 रन ठोके हैं.
|Player
|Span
|Mat
|Inns
|NO
|Runs
|HS
|Ave
|BF
|SR
|100
|50
|0
|4s
|6s
|RR Pant
|2024–2026
|17
|26
|1
|1167
|134
|46.68
|1584
|73.67
|3
|7
|1
|118
|39
|DC Jurel
|2025–2025
|3
|3
|1
|133
|125
|66.50
|219
|60.73
|1
|0
|0
|16
|3
|RA Jadeja
|2024–2024
|2
|3
|0
|128
|112
|42.66
|270
|47.40
|1
|0
|0
|9
|4
|Washington Sundar
|2025–2025
|1
|1
|1
|101
|101*
|-
|206
|49.02
|1
|0
|0
|9
|1
|SS Iyer
|2023–2024
|3
|5
|1
|76
|35
|19.00
|133
|57.14
|0
|0
|1
|8
|2
|KK Nair
|2025–2025
|1
|1
|0
|57
|57
|57.00
|109
|52.29
|0
|1
|0
|8
|0
|SN Khan
|2024–2024
|1
|1
|0
|56
|56
|56.00
|60
|93.33
|0
|1
|0
|8
|1
|V Kohli
|2024–2024
|2
|2
|0
|51
|47
|25.50
|41
|124.39
|0
|0
|0
|5
|1
|K Nitish Kumar Reddy
|2025–2025
|1
|1
|0
|43
|43
|43.00
|54
|79.62
|0
|0
|0
|4
|2
|RM Patidar
|2024–2024
|1
|2
|0
|41
|32
|20.50
|91
|45.05
|0
|0
|0
|4
|0
|Kuldeep Yadav
|2024–2024
|1
|1
|0
|27
|27
|27.00
|91
|29.67
|0
|0
|0
|3
|1
|AR Patel
|2024–2024
|1
|1
|0
|17
|17
|17.00
|42
|40.47
|0
|0
|0
|3
|0
|Shubman Gill
|2025–2025
|1
|1
|0
|11
|11
|11.00
|9
|122.22
|0
|0
|0
|2
|0
|Akash Deep
|2024–2025
|2
|2
|0
|1
|1
|0.50
|24
|4.16
|0
|0
|1
|0
|0