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अजिंक्य रहाणे के आखिरी टेस्ट के बाद किस-किस ने नंबर-5 पर की बैटिंग? भारत ने 3 साल में उतारे 14 बल्लेबाज

टीम इंडिया के स्टार अजिंक्य रहाणे का सब्र आखिरकार टूटा और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. पिछले 3 साल से रहाणे सेलेक्टर्स के रडार से दूर थे. रहाणे टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की जान थे, लेकिन अब कौन है? नंबर-5 पर रहाणे के आखिरी टेस्ट के बाद 14 खिलाड़ियों को आजमाया जा चुका है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 01, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:47 AM IST
अजिंक्य रहाणे के आखिरी टेस्ट के बाद किस-किस ने नंबर-5 पर की बैटिंग? भारत ने 3 साल में उतारे 14 बल्लेबाज
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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