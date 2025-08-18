नाइट राइडर्स के बैटर ने मचाई तबाही, CPL 2025 में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, फाफ डुप्लेसिस की बराबरी

St Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders: न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में तलहका मचा दिया. उन्होंने एक विस्फोटक शतक लगाकर इतिहास रच दिया. 17 अगस्त (रविवार) को सेंट किट्स में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए मुनरो ने केवल 57 गेंदों में 120 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके शतक की बदौलत नाइट राइडर्स की टीम ने 12 रन से जीत हासिल की. अपनी पारी के दौरान मुनरो ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए. यहां तक कि उन्होंने फाफ डुप्लेसिस के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली. हम आपको उन बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में यहां बता रहे हैं.

मुनरो ने की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

मुनरो कैरेबियन प्रीमियर लीग में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले विदेशी खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए. उन्होंने साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस के 120 रन के रिकॉर्ड की बराबरी है. इस मामले में इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स तीसरे स्थान पर हैं. हेल्स ने सेंट लूसिया किंग्स के लिए 2021 में नाबाद 119 रन बनाए थे.

सीपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

सीपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रैंडन किंग के नाम है. किंग ने 6 अक्टूबर, 2019 को बारबाडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ 72 गेंदों में 132 रनों की रिकॉर्ड-तोड़ पारी खेली थी. उनके बाद दूसरे स्थान पर आंद्रे रसेल हैं. उन्होंने 2018 में नाबाद 121 रन ठोके थे. मुनरो और डुप्लेसिस इस मामले में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

सीपीएल में सर्वाधिक शतक

मुनरो का यह शतक सीपीएल में उनका दूसरा शतक है. सीपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज़ों में अब उनका नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने फाफ डुप्लेसिस की बराबरी कर ली. ओवरऑल सीपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल और ड्वेन स्मिथ के नाम है, जिन्होंने चार-चार शतक लगाए हैं.

50 गेंदों में ही शतक

इस तूफानी पारी के दौरान मुनरो ने 14 चौके और 6 छक्के जड़े. उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उनकी इस पारी ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को 231 रन के विशाल स्कोर तक पहुँचाने में मदद की. मुनरो की इस शानदार पारी के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. उनके अलावा इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने 27 गेंदों पर 47 रन ठोके. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.1 ओवरों में ही 114 रन जोड़े थे. कप्तान निकोलस पूरन ने 13, कीरोन पोलार्ड ने 19 और केसी कार्टी ने नाबाद 16 रन बनाए.

नसीम शाह की धुनाई

एशिया कप टीम में नहीं चुने गए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह की इस मैच में जमकर धुनाई. यहां तक कि वह अपने कोटे के 4 ओवर भी नहीं फेंक पाए. नसीम ने 3 ओवरों में 40 रन लुटाए. उन्होंने 13.30 की इकोनॉमी रेट से रन दिए. सेंट किट्स के कप्तान जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए. अफगानिस्तान के वकार सलामखिल ने 4 ओवरों में 47 रन देकर 2 विकेट झटके. डोमिनिक ड्रैक्स ने 4 ओवर में 44 रन लुटाए और उन्हें एक सफलता मिली. फजलहक फारूकी ने 4 ओवर में 41 रन दिए.

सेंट किट्स को मिली हार

232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट किट्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 219 रन ही बना सकी. उसके लिए 4 बल्लेबाजों ने 30 से अधिक रन बनाए, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इस कारण टीम को हार का सामना करना पड़ा. जेसन होल्डर ने 44, आंद्रे फ्लेचर ने 41, राइली रूसो ने 38 और कायेल मेयर्स ने 32 रन बनाए. नाइट राइडर्स के लिए उस्मान तारिक ने 4 विकेट लिए.