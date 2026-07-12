16 दिन में ही लग गए 14 शर्मनाक दाग... श्रेयस अय्यर की फूटी किस्मत! टीम इंडिया का हुआ बुरा हाल

Shreyas Iyer Captaincy: आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत का सफाया कर दिया है. 5 मैचों की शृंखला में टीम इंडिया एक भी मुकाबला जीत नहीं सकी और इंग्लैंड ने 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. जहां, हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का सफर ऐसा होगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. पिछले कप्तान सूर्यकुमार यादव के अंदर भारत ने 750 दिनों में 6 मुकाबले हारे थे, जबकि श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में 16 दिनों में ही ये काम हो गया.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी का आगाज ही शर्मनाक तरीके से हुआ था. आयरलैंड जैसी कमजोर टीम ने भारत को 2-0 से हरा दिया. उम्मीद थी कि 'मेन इन ब्लू' इंग्लैंड में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन हाल बद से बदतर हो गया. बतौर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले अच्छे दिखे, लेकिन उनकी कप्तानी में 16 दिन के अंदर 14 शर्मनाक दाग लग चुके हैं, जो भारतीय फैंस को चोट पहुंचाने के लिए काफी है.
ये आंकड़े देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यही टीम इंडिया तीन महीने पहले तक दुनिया के सामने दहाड़ रही थी. इसी साल भारत ने टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर इतिहास रचा था. हालांकि, इसके बाद चयनकर्ताओं ने खराब फॉर्म से गुजर रहे सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीनी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. श्रेयस अय्यर कप्तान तो बने, लेकिन उनके राज में अभी तक जीत नहीं नसीब हुई है. खैर... पूरा दोष श्रेयस अय्यर को देना भी मूर्खता होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कप्तानी में उनके सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं.