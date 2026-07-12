16 दिन में ही लग गए 14 शर्मनाक दाग... श्रेयस अय्यर की फूटी किस्मत! टीम इंडिया का हुआ बुरा हाल

Shreyas Iyer Captaincy: आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत का सफाया कर दिया है. 5 मैचों की शृंखला में टीम इंडिया एक भी मुकाबला जीत नहीं सकी और इंग्लैंड ने 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. जहां, हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का सफर ऐसा होगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. पिछले कप्तान सूर्यकुमार यादव के अंदर भारत ने 750 दिनों में 6 मुकाबले हारे थे, जबकि श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में 16 दिनों में ही ये काम हो गया.