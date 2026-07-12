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16 दिन में ही लग गए 14 शर्मनाक दाग... श्रेयस अय्यर की फूटी किस्मत! टीम इंडिया का हुआ बुरा हाल

श्रेयस अय्यर की कप्तानी का आगाज ही शर्मनाक तरीके से हुआ था. पहले आयरलैंड ने भारत को 2-0 से हरा दिया. उम्मीद थी कि 'मेन इन ब्लू' इंग्लैंड में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन हाल बद से बदतर हो गया. श्रेयस की कप्तानी में 16 दिन के अंदर 14 शर्मनाक दाग लग चुके हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 12, 2026, 04:17 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:17 AM IST
16 दिन में ही लग गए 14 शर्मनाक दाग... श्रेयस अय्यर की फूटी किस्मत! टीम इंडिया का हुआ बुरा हाल
Image Credit: (AI Graphic) 16 दिन में ही लग गए 14 शर्मनाक दाग... श्रेयस अय्यर की फूटी किस्मत!Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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