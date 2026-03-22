VIDEO: '2-3 हजार रन..' वैभव सूर्यवंशी के जवाब से रवींद्र जडेजा हक्के-बक्के, यूं बताया IPL का प्लान

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कम उम्र में बड़े कारनामों के चलते चर्चा में रहते हैं. पिछली साल रिकॉर्डतोड़ पारियों से वैभव सुर्खियों में आए और आज गेंदबाजों में उनकी दहशत है. आईपीएल 2026 से पहले वैभव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पत्रकारों को ऐसा जवाब दिया जिससे सब हैरान रह गए.
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आईपीएल को युवाओं की लीग कहा जाता है. इस लीग में जो चमका उसकी जिंदगी रातों-रात बदल जाती है. महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी पिछले साल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते सुर्खियों में आए. इसके बाद 2025 में पूरे साल सभी की नजरें इस युवा खिलाड़ी पर रहीं. अपने प्रदर्शन से वैभव ने सभी का ध्यान खींचा. अब आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है, इससे पहले वैभव का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में वैभव ने पत्रकारों को ऐसा जवाब दिया कि पास में बैठे रवींद्र जडेजा भी हक्के-बक्के रह गए.
वैभव सूर्यवंशी प्रचंड फॉर्म में नजर आए. अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइलन में वैभव ने 175 रन की तूफानी पारी खेली. राजस्थान रॉयल्स के एक इवेंट में जब उनसे आईपीएल 2026 के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से गर्दा उड़ा दिया. बगल में बैठे रवींद्र जडेजा भी हक्के-बक्के रह गए. वहीं, सूर्यवंशी के जवाब से सभी हंसने पर मजबूर कर दिया.
एक रिपोर्टर ने सूर्यवंशी ने सवाल किया कि आईपीएल 2026 के लिए आपके क्या टारगेट हैं और कितने रन बनाने का प्लान कर रहे हैं. सूर्यवंशी ने सवाल टालते हुए कहा, 'ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं दो-तीन हजार रन बोल दूंगा. ऐसा कुछ प्लान नहीं कर सकता ना कि मुझे इतने रन बनाना है. प्रोसेस है वो फॉलो कर रहे हैं और टीम के लिए ट्रॉफी जीतना है.'
(@rajasthanroyals) March 21, 2026
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वैभव सूर्यवंशी के सामने इस सीजन नए चैलेंज आने वाले हैं. इरफान पठान ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बॉलर्स और विरोधी टीमें उनकी वीकनेस खोजने पर जुटी हुई हैं. सूर्यवंशी ने आगे अपने पर्सनल गोल्स पर कहा,
बाकी पर्सनल गोल्स पे ऐसा कुछ फोकस नहीं है. बस हम लोग अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं और अच्छा करके को देख रहे हैं इस सीजन.'