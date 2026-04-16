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Hindi Newsक्रिकेटअगले मैच में जीत से RCB रचेगी नया इतिहास... ध्वस्त होगा 14 साल पुराना महारिकॉर्ड, नहीं टूट रहा ये सिलसिला

अगले मैच में जीत से RCB रचेगी नया इतिहास... ध्वस्त होगा 14 साल पुराना महारिकॉर्ड, नहीं टूट रहा ये सिलसिला

RCB vs LSG: आईपीएल 2026 में आरसीबी की दहशत हर टीम में नजर आ रही है. आरसीबी ने अभी तक 5 में से महज एक ही मुकाबला गंवाया है. इसी के सथ इस टीम ने उस रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है जो साल 2011-12 सीजन में पहली बार बना था. महज एक जीत के बाद आरसीबी की टीम नया इतिहास रचेगी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:11 PM IST
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बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर आरसीबी (BCCI)
बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर आरसीबी (BCCI)

RCB vs LSG: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आरसीबी ने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने जीत का छक्का लगा दिया. अब आरसीबी की टीम अगले मैच में नए इतिहास की दहलीज पर खड़ी होगी. टीम का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही होगा. अगर आरसीबी ये मुकाबला जीतने में कामयाब होती है तो नया इतिहास कायम कर देगी. 

2011-12 में बनाया था ये रिकॉर्ड

आरसीबी ने साल 2011-12 सीजन में चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगातार 6 जीत का रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद 2013 सीजन में भी आरसीबी ने लगातार 6 मैच इस मैदान पर जीते और उसी पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब 2025 और 2026 को मिलाकर आरसीबी ने लगातार चिन्नास्वामी स्टेडियम में 6 मैच जीत लिए हैं और पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की. लेकिन टीम 18 अप्रैल को अगर दिल्ली को मात देती है तो नया रिकॉर्ड टीम के नाम हो जाएगा. 

टेबल टॉपर बनी आरसीबी

आरसीबी की टीम लखनऊ के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले तीसरे नंबर पर थी. लेकिन लखनऊ को 5 विकेट से शिकस्त देते ही टीम ने प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा जा लिया है. हालांकि, आरसीबी को राजस्थान और पंजाब किंग्स से कांटे की टक्कर मिल रही है. जीत के लिहाज से सबसे आगे पंजाब के किंग हैं क्योंकि इस टीम ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. 

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आरसीबी की एकतरफा जीत

आरसीबी ने लखनऊ के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की. टॉस जीतकर टीम ने चेज करने का फैसला किया. आरसीबी की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. रसीख सलाम डार ने 4 विकेट जबकि क्रुणाल पांड्या ने 2 विकेट अपने नाम किए. 3 विकेट भुवनेश्वर कुमार के खाते में आए. दमदार बॉलिंग की बदौलत आरसीबी ने महज 15.1 ओवर में ही  मुकाबले को जीत लिया. विराट कोहली ने 34 गेंद में 49 रन की पारी खेली. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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