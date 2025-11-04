Advertisement
trendingNow12988887
Hindi Newsक्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी का धमाका... रेड बॉल में भी टी20 वाला अंदाज, बिहार में इस पारी की गूंज

रिकॉर्डधारी युवा वैभव सूर्यवंशी का खून मैदान पर लगातार उबाल मार रहा है. आईपीएल के बाद से लगातार कई महीनों से वैभव की प्रचंड फॉर्म देखने को मिल रही है. उन्होंने रेड बॉल में भी टी20 वाला अंदाज दिखाया और धूम मचा दी. वैभव ने मेघालय के खिलाफ अपनी धुआंधार पारी से तबाही मचाई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

रिकॉर्डधारी युवा वैभव सूर्यवंशी का खून मैदान पर लगातार उबाल मार रहा है. आईपीएल के बाद से लगातार कई महीनों से वैभव की प्रचंड फॉर्म देखने को मिल रही है. उन्होंने रेड बॉल में भी टी20 वाला अंदाज दिखाया और धूम मचा दी. वैभव ने मेघालय के खिलाफ अपनी धुआंधार पारी से तबाही मचाई. हालांकि, वैभव इस पारी में शतक ठोकने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन मेघालय के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 

ड्रॉ पर खत्म हुआ मुकाबला

बिहार और मेघालय के बीच रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का मैच मंगलवार को ड्रॉ पर खत्म हुआ. वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 93 रन बनाकर अपनी टीम के लिए पहली पारी में ज़्यादातर रन बनाए. उन्होंने अपनी टीम को हार से बचाने में अहम भूमिका निभाई. सूर्यवंशी की इस पारी में 9 चौके जबकि 4 विस्फोटक छक्के देखने को मिले. मेघालय के 408/7 पर पहली पारी घोषित किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की जोरदार शुरुआत

बिहार ने मैच में शानदार शुरुआत की थी. चौथे दिन बिहार ने 156 रन पर चार विकेट बनाए. बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज़ ने अर्नव किशोर के जल्दी आउट होने के बाद मंगल महरौर (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़े और फिर बिपिन सौरभ (15) के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन और बनाए. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर भी वैभव धमाकेदार फॉर्म में नजर आए थे.

ये भी पढे़ं.. रऊफ-सूर्या के साथ क्यों पिस गए जसप्रीत बुमराह? ICC ने दे दी WARNING, मिली ये सजा

पाकिस्तान की बखिया उधेड़ेंगे वैभव

14 साल के सूर्यवंशी को मंगलवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया. राइजिंग स्टार्स एशिया कप 14 से 23 नवंबर तक कतर के दोहा में वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम खेलेगी जिसमें वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें होंगे. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि नमन धीर को उप-कप्तान बनाया गया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश