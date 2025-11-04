वैभव सूर्यवंशी का धमाका... रेड बॉल में भी टी20 वाला अंदाज, बिहार में इस पारी की गूंज

रिकॉर्डधारी युवा वैभव सूर्यवंशी का खून मैदान पर लगातार उबाल मार रहा है. आईपीएल के बाद से लगातार कई महीनों से वैभव की प्रचंड फॉर्म देखने को मिल रही है. उन्होंने रेड बॉल में भी टी20 वाला अंदाज दिखाया और धूम मचा दी. वैभव ने मेघालय के खिलाफ अपनी धुआंधार पारी से तबाही मचाई. हालांकि, वैभव इस पारी में शतक ठोकने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन मेघालय के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

ड्रॉ पर खत्म हुआ मुकाबला

बिहार और मेघालय के बीच रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का मैच मंगलवार को ड्रॉ पर खत्म हुआ. वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 93 रन बनाकर अपनी टीम के लिए पहली पारी में ज़्यादातर रन बनाए. उन्होंने अपनी टीम को हार से बचाने में अहम भूमिका निभाई. सूर्यवंशी की इस पारी में 9 चौके जबकि 4 विस्फोटक छक्के देखने को मिले. मेघालय के 408/7 पर पहली पारी घोषित किया था.

बिहार की जोरदार शुरुआत

बिहार ने मैच में शानदार शुरुआत की थी. चौथे दिन बिहार ने 156 रन पर चार विकेट बनाए. बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज़ ने अर्नव किशोर के जल्दी आउट होने के बाद मंगल महरौर (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़े और फिर बिपिन सौरभ (15) के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन और बनाए. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर भी वैभव धमाकेदार फॉर्म में नजर आए थे.

पाकिस्तान की बखिया उधेड़ेंगे वैभव

14 साल के सूर्यवंशी को मंगलवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया. राइजिंग स्टार्स एशिया कप 14 से 23 नवंबर तक कतर के दोहा में वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम खेलेगी जिसमें वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें होंगे. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि नमन धीर को उप-कप्तान बनाया गया है.