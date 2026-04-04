'21 साल में दुनिया कदमों में होगी...' क्रिकेट का अजूबा बने वैभव सूर्यवंशी, बटलर ने उमड़े जज्बात

RR vs GT: आईपीएल 2026 में रोमांच का ट्रिपल डोज फैंस उठाने के लिए तैयार हैं. पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है जबकि दूसरे मैच में गुजरात और राजस्थान के बीच है. राजस्थान का मैच आते ही 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के चर्चे तेज हो जाते हैं. अब वैभव को लेकर जोस बटलर ने बड़ी बात कह दी है. उन्होंने वैभव के टैलेंट को लेकर पूरे जज्बात उड़ेल दिए हैं. जोस बटलर को 15 साल के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के साथ एक दिल छू लेने वाला पल साझा करते हुए देखा गया.

बटलर ने खूब की तारीफ

राजस्थान रॉयल्स द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में, बटलर को इस युवा खिलाड़ी से बातचीत करते हुए और उसकी जमकर तारीफ करते हुए देखा गया. बटलर ने कहा, 'मैंने कहा था कि उसे ज्यादा उत्साहित मत करो, लेकिन वह इस उम्र में मेरे द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है. जरा सोचिए कि 21 या 25 साल की उम्र में ये कहां होगा, पूरी दुनिया कदमों में होगी.'

U19 वर्ल्ड कप में तोड़े इंग्लिश प्लेयर्स के दिल

बटलर ने कहा, 'इसे खेलते देखना बहुत अच्छा लगता है.' वैभव से उन्होंने कहा, 'तुमने U19 वर्ल्ड कप में इंग्लिश फैंस का दिल तोड़ दिया था. यह बहुत बढ़िया है. तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, इसे ऐसे ही जारी रखो. वह आजादी के साथ खेलना देखना बहुत शानदार है.' ये वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑफीशियल हैंडल पर शेयर किया है. बटलर का राजस्थान रॉयल्स के साथ एक मजबूत रिश्ता रहा है, उन्होंने 2018 से 2024 तक इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया है.

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शानदार फॉर्म में हैं वैभव

वैभव सूर्यवंशी अपने IPL डेब्यू के बाद से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. वह रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अपनी जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं. बटलर की यह जोरदार तारीफ इस बात पर मुहर लगाती है कि यह युवा आने वाले सालों में दिग्गजों की लिस्ट में होंगे. उन्होंने इस सीजन अपने पहले ही मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तबाही मचा डाली.