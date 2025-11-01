Advertisement
टीम इंडिया के लिए डेब्यू करेगा 14 साल का ये स्टार बल्लेबाज! 35 गेंद पर जड़ चुका है शतक

अगर एक 14 साल का क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. वैभव सूर्यवंशी ने इस साल महज 14 साल की उम्र में IPL डेब्यू कर सनसनी मचाई थी. 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 01, 2025, 09:33 AM IST
अगर एक 14 साल का क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. वैभव सूर्यवंशी ने इस साल महज 14 साल की उम्र में IPL डेब्यू कर सनसनी मचाई थी. 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं.

राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. वैभव सूर्यवंशी IPL ऑक्शन में चुने गए अभी तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के दावेदार हैं. IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने भारत के 14 साल के टैलेंटेड क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. अरुण धूमल ने ANI से कहा, 'हम लंबे समय से टीम इंडिया की इस बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस टीम को देखिए, एक 14 वर्षीय अद्भुत क्रिकेटर, वैभव सूर्यवंशी, वह टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहा है.'

रोहित और विराट की भी तारीफ

IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी तारीफ की है. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान फॉर्म में वापसी की है. रोहित शर्मा ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 202 रन बनाए और 'मैन ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. जबकि विराट कोहली ने इस सीरीज में खेले गए तीसरे वनडे मैच में सिडनी के मैदान पर नाबाद 74 रन बनाए थे. अरुण धूमल ने कहा, 'आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी हैं, जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वे जा रहे हैं, लेकिन वे कहीं नहीं जा रहे हैं.'

महान खिलाड़ी की सच्ची पहचान

अरुण धूमल ने कहा, 'जिस तरह से रोहित ने इस वनडे सीरीज में अपनी क्लास दिखाई है. इस उम्र में फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना, यह दर्शाता है कि उनमें किस तरह का दृढ़ विश्वास है, उन्होंने किस तरह की कड़ी मेहनत की है. जब बात टीम इंडिया की आती है, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहेंगे और यही एक महान खिलाड़ी की सच्ची पहचान है. मेरी दोनों को शुभकामनाएं. उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपना जीवन दिया है.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Vaibhav Suryavanshi

