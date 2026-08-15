Independence Day 2026: पहले धोनी ने तोड़ा दिल, फिर रैना ने दिया बड़ा झटका... 15 अगस्त की वो शाम जो आज भी फैंस को कर देती है इमोशनल

6 साल पहले 15 अगस्त की वो शाम आज भी भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस को इमोशनल कर देती है, जब देश के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था. बता दें कि भारत आज ब्रिटिश शासन से आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. भारत के लिए यह दिन इसलिए भी भावुक कर देने वाला है, क्योंकि इसी दिन महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दो दिग्गज क्रिकेटरों ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था.
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया साल 2009 में पहली बार दुनिया की नंबर-1 टेस्ट टीम भी बनी थी. महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 350 वनडे मैचों में 50.57 की औसत से 10773 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 183 रन रहा.
90 टेस्ट मैचों में धोनी ने 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 224 रन रहा. धोनी ने भारत के लिए 98 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 37.60 की औसत से 1617 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 56 रन रहा.
15 अगस्त 2020 की शाम को महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'अब तक मिले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. शाम 7:29 बजे से मुझे रिटायर माना जाए.' धोनी ने इंस्टाग्राम पर भारतीय टीम के साथ बिताए अपने यादगार पलों का एक वीडियो मोंटाज पोस्ट किया था. इस वीडियो में यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म 'कभी-कभी' का मुकेश का गाया गाना 'मैं पल दो पल का शायर हूं' बज रहा था. गाने का चुनाव बहुत खास था.
महेंद्र सिंह धोनी के लिए मैदान पर कोई फेयरवेल सेरेमनी नहीं हुई. महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल करियर का यह अध्याय खत्म करने के लिए भारत के स्वतंत्रता दिवस को चुना. इसी करियर में उन्होंने देश को लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट में कई बड़ी जीत दिलाई थीं. महेंद्र सिंह धोनी अपने शांत स्वभाव और सादगी भरे पब्लिक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे और उनका रिटायरमेंट भी उसी अंदाज में हुआ. उन्होंने खुद को किसी लंबे-चौड़े फेयरवेल का हिस्सा नहीं बनाया. इसके बजाय, उन्होंने एक पुराने हिंदी क्लासिक गाने को अपनी भावनाएं जाहिर करने का जरिया बनाया. यह गाना पहले से ही धोनी से जुड़ा हुआ था.
7 साल पहले एक इवेंट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने 'मैं पल दो पल का शायर हूं' गाना गाया था, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. महेंद्र सिंह धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने ICC मेंस लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट वाली तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेला था. इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही उसका वर्ल्ड कप अभियान खत्म हो गया. धोनी के लंबे समय तक साथी खिलाड़ी रहे सुरेश रैना ने भी उनके साथ संन्यास ले लिया था.