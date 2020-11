सचिन तेंदुलकर ने PAK के खिलाफ आज ही खेला था पहला इंटरनेशनल मैच, बनाए थे इतने रन

नई दिल्ली: टीम इंडिया को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का अहम योगदान दिया है. इस महान बल्लेबाज ने आज ही के दिन यानी 15 नवंबर 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. वो अपनी बल्लेबाजी से दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को अपना दीवाना बनाने में कामयाब रहे थे. सचिन ने 16 साल की उम्र में कराची के नेशनल स्टेडिम में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में अपना पहला मैच खेला था. सचिन के साथ सलिल अंकोला ने भी अपना पहला इंटरनेशनल मैच इसी दिन खेला था.

यह भी देखें- PHOTOS: रोहित शर्मा समेत खेल जगत के इन सितारों ने यूं मनाई दिवाली की खुशियां

टेस्ट मैच की पहली पारी में सचिन हालांकि सिर्फ 15 रन ही बना पाए थे और फिर पाकिस्तान की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे वकार यूनिस की गेंद पर आउट हो गए थे. मैच ड्रॉ रहा था और इसलिए सचिन को दूसरी पारी खेलने का मौका नहीं मिला था.

What are your favourite Sachin and Waqar moments? pic.twitter.com/Q9F6QpHQv5

historic day cricketing geniuses #OnThisDay in 1989, legendary India batsman @sachin_rt and Pakistan's bowling gem @waqyounis99 made their Test debuts in Karachi.

एक अजीब इत्तेफाक ये है कि साल 2013 में 15 नवंबर को ही सचिन आखिरी बार बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे. उन्होंने अपना आखिरी मैच अपने गृहनगर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. इस मैच में सचिन ने 74 रन बनाए थे. इस मैच में भी सचिन को दूसरी पारी खेलने का मौका नहीं मिला था. भारत ने ये मैच पारी और 126 रनों से जीता था.

बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में कहा, 'आज के दिन-1989 में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. 2013 में ये महान खिलाड़ी आखिरी बार भारत के लिए मैदान पर उतरा था. पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए शुक्रिया.'

#OnThisDay

1989 - @sachin_rt made his debut in international cricket

2013 - The legend walked out to bat for #TeamIndia one final time

Thank you for inspiring billions across the globe. pic.twitter.com/fF4TzH7O44

— BCCI (@BCCI) November 15, 2020