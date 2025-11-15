Advertisement
trendingNow13005495
Hindi Newsक्रिकेट

एक दिन में 15 विकेट.. बल्लेबाजों के लिए 'कब्रगाह' बनी पिच, पूर्व क्रिकेटर ने की आलोचना

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का मजा पिच के चलते किरकिरा हो गया. बल्लेबाजों के लिए कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच कब्रगाह साबित हुई. दोनों टीमों के बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आए. दूसरे दिन कुल 15 विकेट गिरे जिसके चलते पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने कोलकाता की पिच की आलोचना कर दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का मजा पिच के चलते किरकिरा हो गया. बल्लेबाजों के लिए कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच कब्रगाह साबित हुई. दोनों टीमों के बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आए. दूसरे दिन कुल 15 विकेट गिरे जिसके चलते पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने कोलकाता की पिच की आलोचना कर दी. पहले टीम इंडिया 189 रन के स्कोर पर सिमट गई फिर कुछ घंटों में साउथ अफ्रीका की टीम भी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. 

2 दिन में गिरे 26 विकेट

पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर माइकल वॉन ने ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना करते हुए इसे 'बेहद खराब' बताया है. दो दिनों में 26 विकेट गिर गए और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट तीन दिन में समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है. इस पिच पर स्पिनर्स बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटते दिख रहे हैं. दूसरे दिन रवींद्र जडेजा की फिरकी का जलवा देखने को मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

100 रन को तरस रही अफ्रीका

रवींद्र जडेजा ने दूसरे दिन चार विकेट चटकाए और प्रोटियाज के शीर्ष और मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया. मेहमान टीम 100 के स्कोर के लिए तरसती नजर आई. दूसरे दिन के खेल तक अफ्रीका की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बोर्ड पर टांग दिए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने दिन में पहले कमेंट्री में कहा था, 'यह पिच अपने कोण और दरारों के कारण दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक होगी, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज बेहतर खेल सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ कोई दरार नहीं है.' माइकल वॉन ने सीधे एक्स पर पोस्ट कर कोलकाता की पिच को खराब बताया. वहीं यूजर्स भी इस पिच की आलोचना करते दिखे. 

ये भी पढे़ं.. '4-5 साल दबाकर रन बनाए..' टीम इंडिया से नजरअंदाज होने पर बोले सरफराज खान, डंके की चोट पर अगरकर पर कसा तंज

नहीं लगा एक भी अर्धशतक

लगभग बल्लेबाजी की तीन पारियां खत्म होने को हैं, लेकिन अभी तक किसी बल्लेबाज से अर्धशतक तक देखने को नहीं मिला है. दूसरे दिन के खेल तक टॉप स्कोरर केएल राहुल हैं जिन्होंने 39 रन बनाने के लिए 119 गेंदे लीं. वहीं, एडेन मारक्रम ने 31 रन बनाए जबकि ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा भी 27-27 रन बना गए. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत को अफ्रीका तीसरे दिन कितना लक्ष्य देती है. कोलकाता में कभी भी टेस्ट में 120 रन का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
weather update
16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
Sir
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
Punjab news in hindi
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
Delhi blast
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
Bihar Election Result 2025
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
bihar
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?