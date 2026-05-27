RR vs SRH: ध्वस्त हुआ क्रिस गेल का महारिकॉर्ड... विस्फोटक वैभव बने 'सिक्सर किंग', 14 साल बाद मिला बादशाह

Vaibhav Suryavanshi Record: 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार तूफान बनकर बरस पड़े हैं. हैदराबाद के गेंदबाजों की उन्होंने बखिया उधेड़कर रख दी है. मैदान पर उतरने के कुछ मिनट बाद ही वैभव ने इतिहास रच दिया. उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों क्रिस गेल का महारिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. पिछले 14 साल में जो रिकॉर्ड रोहित, विराट जैसे दिग्गज नहीं कर पाए वो 15 साल के वैभव ने कर दिखाया है. 2 सीजन में वैभव ने ये करिश्माई रिकॉर्ड का ताज अपने सिर सजा लिया है.

2012 में बरसे थे गेल

वो साल 2012 था जब क्रिस गेल ने 59 छक्के जमाकर एक महारिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ना नामुमकिन नजर आ रहा था. सालों तक कई धुरंधर आए और गए, लेकिन इस रिकॉर्ड को कोई छू भी नहीं पाया. लेकिन अब सनसनी वैभव ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि उनकी बराबरी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होगा. उन्होंने मैदान में उतरने के कुछ समय बाद ही 60 छक्कों का आंकड़ा छू लिया.

हैदराबाद की दमदर शुरुआत

वैभव की विस्फोटक पारी के दम पर एलिमिनेटर मैच में राजस्थान की टीम ने जोरदार शुरुआत कर दी है. टीम ने पावरप्ले में 60 रन बना लिए हैं. दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल सूझ-बूझ भरी बल्लेबाजी करते नजर आए जबकि वैभव की बेरहम बल्लेबाजी बरकरार है. हैदराबाद के गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों के विकेट के लिए रहम की भीख मांगते नजर आए.

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पैट कमिंस पर ठोके 25 रन

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई करते नजर आए हैं. पैट कमिंस का नाम दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में शुमार है, लेकिन वैभव ने उन्हें इस मैच में कमिंस को भी धो डाला. कमिंस के ओवर में वैभव ने 25 रन ठोके. इस दौरान उन्होंने ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जमाया. उन्होंने महज 16 गेंद में फिफ्टी ठोककर तबाही मचा डाली