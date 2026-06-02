खेल का मैदान बना 'श्मशान'... जिस रोलर से सजती पिच वही बना काल, 15 साल के लड़के की मौत से खलबली

क्रिकेट का खुमार भारत में खूब छाया हुआ है, 2 दिन पहले ही आईपीएल 2026 में आरसीबी ने दूसरा खिताब जीता. जीत के चर्चे थमें नहीं थे कि खेल जगत से दिल दहलाने वाली घटना देखने को मिली है. क्रिकेट में पिच का अहम रोल होता है, पिच को रोलर से तैयार किया जाता है और सजाया जाता है. लेकिन यही रोलर एक 15 साल के बच्चे के लिए काल बन गया. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक समर कैंप के दौरान पिच पर इस्तेमाल होने वाले एक भारी रोलर के नीचे दबकर 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई.

कैसे हुई मौत?

इस घटना के बाद दो कोचों और क्रिकेट एसोसिएशनों के खिलाफ 'गैर-इरादतन हत्या' का मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि मृतक, आरव उर्फ ​​विरेन चौधरी को 30 मई की सुबह उस समय जानलेवा चोटें आईं. जब वह अभ्यास सत्र के लिए पिच तैयार करते समय अन्य बच्चों के साथ मिलकर उस भारी उपकरण को खींच रहा था, लेकिन अचानक उसके नीचे फंस गया.

105 धारा के तहत मामला दर्ज

अधिकारी ने बताया कि बारशी शहर पुलिस ने दो कोचों और क्रिकेट एसोसिएशनों के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) के तहत मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई शुरुआती जांच के बाद की गई, जिसमें पता चला कि बच्चे बिना किसी वयस्क की देखरेख या सुरक्षा उपायों के ही उस भारी उपकरण को खींच रहे थे.

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आगे होगी जांच

जानकारी में आगे बताया कि लड़के की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस मामले में आगे की जांच जारी है. इस तरह की घटना से लड़के के घरवालों में चीख पुकार मची हुई है. माता-पिता अपने बेटे की मौत से सदमें में हैं. पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और पता कर रही है कि आखिर कैसे बच्चा रोलर के बीच में जमा है.