भारत की टेस्ट टीम में होगी वैभव की एंट्री? सेलेक्टर्स ने बताया सूर्यवंशी को क्यों मिली ईस्ट जोन की उपकप्तानी

दिलीप ट्रॉफी 2026 सीजन का आगाज 23 अगस्त से होगा. दिलीप ट्रॉफी के लिए 15 साल के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. इस फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में तमाम लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन सेलेक्टर्स का मानना है कि वे भारतीय क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को कप्तान बनाए जाने के साथ-साथ वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाने का मकसद एक क्रिकेटर के तौर पर उनके विकास को तेज करना है.
ईस्ट जोन की सेलेक्शन कमिटी के एक सदस्य ने इस फैसले के पीछे की सोच बताते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी नहीं सौंपी जा रही है, बल्कि भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा रहा है. ओडिशा के पूर्व रणजी खिलाड़ी और सेलेक्टर प्रबंजन मल्लिक ने क्रिकबज से कहा, 'वैभव सूर्यवंशी को कप्तान नहीं बनाया गया है. उन्हें सिर्फ उपकप्तान बनाया गया है. कप्तान ईशान किशन हैं. इसके अलावा, ईशान किशन एक विकेटकीपर हैं, इसलिए वह पूरे दिन सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे. ऐसा नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी पूरे दिन टीम की कप्तानी करेंगे. जैसे-जैसे वह बड़े हो रहे हैं, उनमें परिपक्वता आ रही है. वैभव सूर्यवंशी को और जिम्मेदारी देने से उन्हें और अधिक मैच्योर होने में मदद मिलेगी.'
प्रबंजन मल्लिक ने बताया कि सेलेक्टर्स ने यह फैसला वैभव सूर्यवंशी के तेजी से आगे बढ़ने और कम उम्र के बावजूद उन्हें जिम्मेदारी संभालने लायक बनाने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. प्रबंजन मल्लिक ने कहा, 'दिलीप ट्रॉफी में उपकप्तान की जिम्मेदारी संभालने का यह उनके लिए एक शानदार मौका है. वह देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और हमारा मानना है कि युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी देना जरूरी है. कौन जानता है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन वह भारत के कप्तान भी बन सकते हैं. उन्हें उप-कप्तानी देने के पीछे यही सोच है.'
सेलेक्टर्स ने वैभव सूर्यवंशी के पिछले लीडरशिप के अनुभव पर भी विचार किया. वैभव सूर्यवंशी पहले भी फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में बिहार के उपकप्तान रह चुके हैं और अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के दौरान भारत के लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा थे. प्रबंजन मल्लिक ने कहा, 'वह (वैभव सूर्यवंशी) देश के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका IPL सीजन भी शानदार रहा है. वह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में बिहार के उपकप्तान भी हैं.' 15 साल के इस खिलाड़ी ने पिछले एक साल में तेजी से तरक्की की है. वह IPL में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक बने और IPL 2026 सीजन के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. निडर अंदाज में खेलने के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली. उन्हें भारत के जिम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया था.
ईस्ट जोन सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग ईडन गार्डन्स में हुई, जिसमें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. प्रबंजन मल्लिक ने साफ किया कि फैसला लेने से पहले सूर्यवंशी से कोई बातचीत नहीं हुई थी. उन्होंने कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. यह पूर्वी राज्यों के सभी सेलेक्टर्स का सामूहिक फैसला था. उनमें जिम्मेदारी संभालने की काबिलियत है और जरूरत पड़ने पर वह टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं.'
सेलेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि दलीप ट्रॉफी सूर्यवंशी के लिए नेशनल सेलेक्टर्स को खुश करने का एक अच्छा मौका है. मल्लिक ने आगे कहा, 'सबसे जरूरी बात यह है कि उनके लिए रन बनाने का यह एक शानदार मौका है. अगर वह दलीप ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो नेशनल सेलेक्टर्स जरूर उन पर नजर रखेंगे. कौन जाने, हो सकता है कि वह जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के दावेदार बन जाएं.'
वैभव सूर्यवंशी के उपकप्तान के पद पर नियुक्ति के बाद हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए मल्लिक ने कहा कि सेलेक्टर्स अलग-अलग विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन वे अपने फैसले पर कायम हैं. उन्होंने कहा, 'अपनी राय रखने वाले सभी लोगों का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी राय रखने का हक है. हर किसी को अलग तरह से सोचने का अधिकार है और हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हमने वही किया जो हमें टीम के लिए सबसे अच्छा लगा. यह एक सामूहिक फैसला था.' मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज अहमद और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ियों वाली ईस्ट जोन टीम 23 अगस्त को बेंगलुरु में नॉर्थ जोन के खिलाफ अपने दलीप ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेगी.