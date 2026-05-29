15 साल के लड़के ने ठोक दिए 700+ रन, IPL में बन गया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, नामुमकिन के बराबर है इसे तोड़ना

राजस्थान रॉयल्स (RR) और भारत के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने IPL के एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. वैभव सूर्यवंशी IPL के एक ही सीजन में 700 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड क्रिकेटर बन गए है. वैभव सूर्यवंशी ने यह अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है.

15 साल के लड़के ने ठोक दिए 700+ रन

वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 के 16 मैचों में 47.40 की औसत से 711 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 239.39 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 4 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है.