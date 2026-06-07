15 की उम्र में मिली टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री, सामने आया वैभव सूर्यवंशी का पहला रिएक्शन

15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें आयरलैंड व इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया में सेलेक्ट किया है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में कुल 72 छक्के ठोके थे.
15 साल की उम्र में टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी का पहला रिएक्शन सामने आया है. वैभव सूर्यवंशी का कहना है कि वह सिर्फ खेलना नहीं चाहते हैं, बल्कि अगले 10 से 20 साल तक अपने खेल से इंटरनेशनल क्रिकेट में दबदबा बनाए रखना चाहते हैं. राजस्थान रॉयल्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वैभव सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू शेयर किया गया है. इस इंटरव्यू में बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वह ऐसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसे देखकर लोग बाद में यह कहें कि एक बल्लेबाज अकेले दम पर मैच जीता देता था.
वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'मैंने सोचा है कि मैं 20 साल या जब तक भी क्रिकेट खेलूं और किसी भी टीम की तरफ से खेलूं, तो ऐसा खेलूं कि लोग मैच देखें या फिर बाद में सोचें तो यह कहें कि एक खिलाड़ी अकेले मैच खत्म कर देता था. वो दबदबा दिखना चाहिए, जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं. ऐसा नहीं खेलना है कि खेला और बस मैच खत्म हो गया. ऐसा खेलना है कि अगले 10 से 20 साल तक दबदबा बनाए रखना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है. मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्योंकि मुझे आनंद आता था और मैं इस खेल को खेलते हुए पूरी जिंदगी आनंद लेना चाहता हूं.'
सचिन तेंदुलकर को जब साल 1989 में पहली बार भारतीय टीम में चुना गया, तो उनकी उम्र 16 साल थी. हालांकि अब सचिन तेंदुलकर का ये 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट चुका है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी के पास अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी काबिलियत साबित करने का सुनहरा मौका होगा. टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी माना कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन के बूते सेलेक्शन कमिटी को उन्हें टीम में शामिल करने पर मजबूर किया. आईपीएल 2026 वैभव के लिए गजब का रहा. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने 16 पारियों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप को अपने नाम किया. वैभव ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने हमें उन्हें चुनने के लिए लगभग मजबूर कर दिया है. मैं उनकी उम्र जानता हूं और यह अवसर उनके करियर में कितना जल्दी आया है. हम जानते हैं कि उसने अंडर-19 लेवल पर क्या किया है और हम सभी ने उसका टैलेंट देखा है. जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, तो जाहिर तौर पर कठिन चुनौतियां होंगी, लेकिन उन्होंने अपना अपना शानदार टैलेंट दिखाया है. वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने उन्हें चुना है. खासकर टी20 क्रिकेट में, उनके प्रदर्शन ने हमारे लिए काम आसान कर दिया.'