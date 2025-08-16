150 किमी/घंटा की रफ्तार... गुमनाम हुआ टीम इंडिया का ये 'तूफान', 2 साल में थमी करियर की उड़ान
150 किमी/घंटा की रफ्तार... गुमनाम हुआ टीम इंडिया का ये 'तूफान', 2 साल में थमी करियर की उड़ान

Unsung Heroes of Cricket: भारतीय क्रिकेट, खेल की वो दुनिया जहां हर साल नए नाम आते हैं और कुछ बेमिसाल होते हैं तो कुछ गुमनाम हो जाते हैं. इसी कड़ी में हम आपको ऐसे गेंदबाज की कहानी बताने जा रहे हैं जो रफ्तार के शोर से स्टार बन गया. लेकिन पिछले दो साल से रफ्तार के इस तूफान की उड़ान पूरी तरह थम चुकी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:20 AM IST
Unsung Heroes of Cricket: भारतीय क्रिकेट, खेल की वो दुनिया जहां हर साल नए नाम आते हैं और कुछ बेमिसाल होते हैं तो कुछ गुमनाम हो जाते हैं. बात चाहें बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की, नए-नए खिलाड़ियों की होड़ के बीच आलम यही रहता है. इन दिनों वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह जैसे कई नाम सुर्खियों में हैं. ये सभी टीम इंडिया में जगह पक्की करने की रेस में अंधाधुंध तरीके से दौड़ रहे हैं. इसी कड़ी में हम आपको ऐसे गेंदबाज की कहानी बताने जा रहे हैं जो रफ्तार के शोर से स्टार बन गया. लेकिन पिछले दो साल से रफ्तार के इस तूफान की उड़ान पूरी तरह थम चुकी है. टीम इंडिया तो दूर, आईपीएल में भी इस 150 किमी/घंटा की रफ्तार से फेंकने वाले इस गेंदबाज को भाव मिलना मुश्किल हो रहा है. 

IPL ने बना दिया जीरो से हीरो

इंडियन प्रीमियर लीग वो मंच जिसे युवाओं की लीग कहा जाता है. इस लीग ने भारत को कई ऐसे सितारे दे दिए जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में विरोधियों के नाक में दम कर दिया है. हर साल कई अनजाने नाम इस लीग में जीरो से हीरो बनते हैं. हम जिस रफ्तार के सौदागर की बात कर रहे हैं उसे भी इस लीग ने रातों-रात स्टार बना दिया. वह साल 2021 था जब सनराइजर्स हैदराबाद की नजरें तेज तर्रार गेंदबाज पर गईं और 75 लाख रुपये में अपने खेमें में शामिल किया. इस गेंदबाज ने उस सीजन 3 मैच में दो विकेट लिए लेकिन रफ्तार से सभी का दिल जीत लिया. 

टीम इंडिया से बुलावा
 
साल 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ और हैदराबाद ने तेज रफ्तार वाले इस गेंदबाज पर 4 करोड़ रुपये खर्च कर डाले. यह साल इस गेंदबाज के लिए बेमिसाल साबित हुआ और हैदराबाद के लिए पैसा वसूल खिलाड़ी. अब तक क्रिकेट फैंस समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक की, जिन्होंने आईपीएल 2022 में 14 मैच खेले 22 विकेट लेकर तहलका मचा डाला. यही वो साल था जब व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्हें टीम इंडिया से बुलावा आया. वनडे में 10 मैच खेलकर 13 विकेट झटके जबकि टी20 में 8 मैच खेलकर 11 विकेट अपने नाम किए. विकेट थे लेकिन टी20 में इकोनॉमी 10 के पार जबकि वनडे में 6.54. जिस बल्लेबाज के रडार में आए उसने बुरी तरह कूटा. 

करोड़ों से लाखों पर आई कीमत

वनडे और टी20 में ऐसे प्रदर्शन के बाद आईपीएल में उनका ग्राफ बुरी तरह गिरा. हालांकि, हैदराबाद आईपीएल 2023 और 2024 में उमरान पर मेहरबान रही और 4-4 करोड़ रुपये देती रही. लेकिन बात करें मौके की तो 2023 आईपीएल में 8 मैच में मौका मिला और 5 विकेट लिए. वहीं, 2024 आईपीएल में एक मैच खेलने का मौका मिला. जब आया साल 2025 का मेगा ऑक्शन तो भाव ही नहीं मिला और हैदराबाद ने 4 करोड़ से नीचे लाकर 75 लाख पर उमरान को बैकअप के तौर पर झोली में डाल लिया. लेकिन पूरे सीजन बेंच पर बैठे रह गए. अब उमरान मलिक की टीम इंडिया में वापसी नामुमकिन के बराबर नजर आ रही है. लेकिन उनकी रफ्तार आज भी याद आती है.  

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Umran Malik

