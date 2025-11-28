टेस्ट में ऐतिहासिक जीत... ODI में नहीं गलेगी साउथ अफ्रीका की दाल, घात लगाए बैठा सबसे बड़ा 'दुश्मन'

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

India vs South Africa ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद अब टीम इंडिया वनडे मैचों में उतरेगी. कोलकाता और गुवाहाटी में टेस्ट जीतने के बाद अफ्रीकी टीम के हौसले बुलंद हैं. वह वनडे में भी उस तरह का कमाल दिखाना चाहेगी, लेकिन इस बार आसान नहीं होगा. 50 ओवरों के मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होने वाली है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:16 PM IST
Virat Kohli Record vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद अब टीम इंडिया वनडे मैचों में उतरेगी. कोलकाता और गुवाहाटी में टेस्ट जीतने के बाद अफ्रीकी टीम के हौसले बुलंद हैं. वह वनडे में भी उस तरह का कमाल दिखाना चाहेगी, लेकिन इस बार आसान नहीं होगा. 50 ओवरों के मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होने वाली है. शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण केएल राहुल कमान संभालेंगे और दोनों दिग्गज उनका साथ देंगे. खासतौर पर विराट का रिकॉर्ड इस टीम के खिलाफ शानदार है.

कोहली का जबरदस्त रिकॉर्ड

कोहली को हमेशा प्रोटियाज के खिलाफ बैटिंग करने में मजा आता है और नंबर्स भी इस बात को साबित करते हैं. 29 इनिंग्स में उन्होंने 65.39 के एवरेज से 1504 रन बनाए हैं. यह किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ उनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 160 रन है. यह एक ऐसी पारी है जो अपने कंट्रोल और क्वालिटी के लिए उनके ODI करियर में आज भी सबसे अलग है. कोहली एक बार फिर से अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई करना चाहेंगे.

कोहली के 5 शतक और 8 अर्धशतक

कोहली ने ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच सेंचुरी और आठ फिफ्टी लगाई हैं. इसका मतलब है कि लगभग हर तीसरी इनिंग में वह फिफ्टी पार करते हैं. उनका 85.74 का स्ट्राइक रेट यह भी दिखाता है कि वह बिना ज्यादा रिस्क लिए लगातार रन बनाते हैं, जिसने उन्हें हमेशा मॉडर्न क्रिकेट में बेस्ट चेज मास्टर्स में से एक बनाया है.

ये भी पढ़ें: 1, 2 या 3 नहीं... विराट कोहली के निशाने पर पूरे 5 रिकॉर्ड्स, साउथ अफ्रीका सीरीज में सचिन भी छूट जाएंगे पीछे

बाउंड्री भी जमकर लगाए

विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 121 चौके और 17 छक्के भी लगाए हैं. इससे पता चलता है कि वह कितनी बार गैप ढूंढते हैं और कितनी कम बार उन्हें हवा में गेंद फेंकने की जरूरत पड़ती है. भारत के लिए उनकी वापसी सही समय पर हुई है. एक मुश्किल टेस्ट सीरीज के बाद टीम को स्टेबिलिटी की जरूरत है. मिडिल ऑर्डर में कोहली की मौजूदगी उन्हें अनुभव और कंट्रोल देती है. रोहित शर्मा के भी वापस आने से टीम अचानक ODI में ज्यादा सेटल और कॉन्फिडेंट लग रही है. साउथ अफ्रीका को पता होगा कि कोहली को शुरू में रोकना ही आधी लड़ाई जीत लेना है. विराट उसके खिलाफ हमेशा खतरनाक हो जाते हैं और वह वनडे सीरीज में फिर से ऐसा करके दिखाना चाहेंगे.

ये भी पढ़ें: सुपर ओवर में नहीं चली अभिषेक शर्मा की रंगबाजी... रमनदीप भी फेल, धोनी के 'चेले' ने पलट दी बाजी

निशाने पर वॉर्नर-सचिन का रिकॉर्ड

विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों में अब तक 5 शतक लगाए हैं. वह एक शतक लगाते ही अफ्रीकी टीम के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. इस मामले में वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर के बराबर हैं. वॉर्नर ने 30 मैचों में 5 और सचिन ने 57 मुकाबलों में इतने ही शतक ठोके हैं. विराट के 31 मैचों में 5 शतक हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South AfricaVirat Kohli

