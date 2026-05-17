Advertisement
trendingNow13220232
Hindi Newsक्रिकेटरफ्तार 150+ और उम्र 21 साल... इंटरनेशनल क्रिकेट में नए शोएब अख्तर की दस्तक! स्पीड देख कांप उठे पाकिस्तानी

रफ्तार 150+ और उम्र 21 साल... इंटरनेशनल क्रिकेट में नए शोएब अख्तर की दस्तक! स्पीड देख कांप उठे पाकिस्तानी

BAN vs PAK 2nd Test: पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार से बेइज्जत होने के बाद दूसरे मुकाबले में जीत के लिए जद्दोजहत कर रही है. बांग्लादेश की टीम में एक गेंदबाज है, जिसने पूरी पाकिस्तान टीम में खौफ भर रखा है. महज 21 साल की उम्र में स्पीड ऐसी है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होने से कांप रहे हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 17, 2026, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nahid Rana
Nahid Rana

BAN vs PAK 2nd Test: पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार से बेइज्जत होने के बाद दूसरे मुकाबले में जीत के लिए जद्दोजहत कर रही है. बांग्लादेश की टीम में एक गेंदबाज है, जिसने पूरी पाकिस्तान टीम में खौफ भर रखा है. महज 21 साल की उम्र में स्पीड ऐसी है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होने से कांप रहे हैं. इस पेसर का प्रदर्शन ऐसा है कि मानों चेतावनी दे रहा हो कि वह आने वाले समय में दुनिया के खतरनाक गेंदबाज बनने वाला है. दूसरे टेस्ट मैच में भी इस गेंदबाज ने गोली की रफ्तार से सभी को हैरान कर दिया. 

अभी खेले महज 11 मुकाबले

हम जिस गेंदबाज की बात कर रहे हैं उसने अभी तक महज 11 टेस्ट मैच खेले हैं. पहला टेस्ट जीतकर बांग्लादेश ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थई. बांग्लादेश के नाहिद राणा ने मैच में कुल 6 विकेट झटके. पहली पारी में 1 विकेट जबकि दूसरी पारी में पंजा खोला. नाहिद राणा के नाम 11 मैच की 19 पारियों में 33 विकेट दर्ज हैं और लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं. 

दूसरे टेस्ट में रफ्तार से दिखाई धार

बांग्लादेश के इस गेंदबाज ने दूसरे टेस्ट में अपनी रफ्तार का खेल दिखाया. पाकिस्तानी बल्लेबाज इस गेंदबाज की रफ्तार के सामने लड़खड़ाते नजर आए. इस गेंदबाज ने इस मैच में अभी तक टॉप स्पीड 150.02 फेंकी, जिसपर बल्लेबाज चकमा खा गया. हालांकि, नाहिद राणा पाकिस्तान टीम के ही खिलाफ अपनी टॉप स्पीड दर्ज करा चुके हैं. उन्होंने रावलपिंडी में खेले गए एक टेस्ट मैच में 152 KMPH की स्पीड दर्ज करवा चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. भारत के वो 5 खिलाड़ी जो अब शायद ही खेल पाएं टेस्ट मैच, करियर पर लगा 'फुल स्टॉप'

बाबर आजम का झटका विकेट

बांग्लादेश ने पहली पारी में 278 रन बोर्ड पर लगाए. पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. बाबर आजम ने मोर्चा संभाला लेकिन 68 रन के स्कोर पर नाहिद राणा का शिकार बने. कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 21-21 रन की पारी खेली. 200 से पहले ही पाकिस्तान ने अपने 8 बल्लेबाजों को खोया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket

Trending news

रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
petrol
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
History of Rabri
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
ocean
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत