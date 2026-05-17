रफ्तार 150+ और उम्र 21 साल... इंटरनेशनल क्रिकेट में नए शोएब अख्तर की दस्तक! स्पीड देख कांप उठे पाकिस्तानी

BAN vs PAK 2nd Test: पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार से बेइज्जत होने के बाद दूसरे मुकाबले में जीत के लिए जद्दोजहत कर रही है. बांग्लादेश की टीम में एक गेंदबाज है, जिसने पूरी पाकिस्तान टीम में खौफ भर रखा है. महज 21 साल की उम्र में स्पीड ऐसी है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होने से कांप रहे हैं. इस पेसर का प्रदर्शन ऐसा है कि मानों चेतावनी दे रहा हो कि वह आने वाले समय में दुनिया के खतरनाक गेंदबाज बनने वाला है. दूसरे टेस्ट मैच में भी इस गेंदबाज ने गोली की रफ्तार से सभी को हैरान कर दिया.

अभी खेले महज 11 मुकाबले

हम जिस गेंदबाज की बात कर रहे हैं उसने अभी तक महज 11 टेस्ट मैच खेले हैं. पहला टेस्ट जीतकर बांग्लादेश ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थई. बांग्लादेश के नाहिद राणा ने मैच में कुल 6 विकेट झटके. पहली पारी में 1 विकेट जबकि दूसरी पारी में पंजा खोला. नाहिद राणा के नाम 11 मैच की 19 पारियों में 33 विकेट दर्ज हैं और लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं.

दूसरे टेस्ट में रफ्तार से दिखाई धार

बांग्लादेश के इस गेंदबाज ने दूसरे टेस्ट में अपनी रफ्तार का खेल दिखाया. पाकिस्तानी बल्लेबाज इस गेंदबाज की रफ्तार के सामने लड़खड़ाते नजर आए. इस गेंदबाज ने इस मैच में अभी तक टॉप स्पीड 150.02 फेंकी, जिसपर बल्लेबाज चकमा खा गया. हालांकि, नाहिद राणा पाकिस्तान टीम के ही खिलाफ अपनी टॉप स्पीड दर्ज करा चुके हैं. उन्होंने रावलपिंडी में खेले गए एक टेस्ट मैच में 152 KMPH की स्पीड दर्ज करवा चुके हैं.

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बाबर आजम का झटका विकेट

बांग्लादेश ने पहली पारी में 278 रन बोर्ड पर लगाए. पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. बाबर आजम ने मोर्चा संभाला लेकिन 68 रन के स्कोर पर नाहिद राणा का शिकार बने. कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 21-21 रन की पारी खेली. 200 से पहले ही पाकिस्तान ने अपने 8 बल्लेबाजों को खोया.