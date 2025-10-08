Advertisement
सालभर में 16 कैच ड्रॉप.. फिर भी है टीम इंडिया की ट्रंप कार्ड ये बल्लेबाज, पूर्व क्रिकेटर जताया भरोसा

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो शानदार जीत दर्ज की. लेकिन सभी की नजरें उस खिलाड़ी पर है जिनकी बल्लेबाजी तो शानदार है लेकिन अपनी विकेटकीपिंग से सभी को निराश कर दिया है. लेकिन पूर्व विकेटकीपर-बैटर ने उनकी तारीफ की है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:02 PM IST
Richa Ghosh
Richa Ghosh

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो शानदार जीत दर्ज की. लेकिन सभी की नजरें उस खिलाड़ी पर है जिनकी बल्लेबाजी तो शानदार है लेकिन अपनी विकेटकीपिंग से सभी को निराश कर दिया है. क्रिकेट फैंस समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं ऋचा घोष की जिन्होंने विकेट के पीछे से कई कैच छोड़े. पाकिस्तान के खिलाफ भी ऋचा से कैच छूटे जिसके बाद वह सभी की नजरों में आ गई हैं. लेकिन पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज सुषमा ने उनका समर्थन किया है. 

क्या बोली सुषमा?

सुषमा ने आईएनएस से बातचीत करते हुए भारत की फील्डिंग पर अपने विचार रखे. फील्डिंग में भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा है, जिसमें कैच दक्षता 64.5% है. ऋचा घोष ने 2024 से अब तक 16 कैच छोड़े हैं, जो किसी भी कीपर से ज्यादा हैं. फिर भी, सुषमा ने रिचा का समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'ऋचा शानदार खिलाड़ी हैं. विकेटकीपिंग में छोटी-मोटी गलतियां सामान्य हैं. उनकी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट शानदार है. वह पहले तेज गेंदबाज थीं और बाद में कीपर बनीं. 22 साल की उम्र में उनके पास लंबा करियर है और वह भारत के लिए कई ट्रॉफी जीतेंगी.'

2 मैचों में कैसा रहा ऋचा का प्रदर्शन

ऋचा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले मैच में बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था. वह महज 2 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठीं थीं. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने 35 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. अब आगामी मुकाबलों में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी. 

ये भी पढ़ें.. पुल शॉट, हार्ड हिटिंग और 8-10 गेंदबाज... ऑस्ट्रेलिया में कुछ तूफानी करने वाले हैं रोहित शर्मा, प्रैक्टिस में बेबाक बैटिंग

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच

महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया विजयरथ पर सवार है. भारत ने लगातार दो मुकाबले जीते हैं. अब अगला मैच भारतीय महिला टीम 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. अफ्रीकी टीम अभी तक शानदार प्रदर्शन करती नजर आई है. इस टीम ने एक मुकाबले में जीत दर्ज की है जबकि एक मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. अब देखना दिलचस्प होगा हरमन एंड कंपनी अफ्रीका के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है. 

Team India

