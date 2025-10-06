Advertisement
16 चौके, 9 छक्के और 187 रन... टीम इंडिया के शेर ने ODI क्रिकेट में मचाई तबाही, श्रेयस अय्यर-तिलक वर्मा भी रहे पीछे

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है. वहां उसे वनडे और टी20 सीरीज में हिस्सा लेना है. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए की टीम भारत आई और 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच के साथ-साथ 3 अनऑफिशियल वनडे मुकाबले खेली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:54 PM IST
रियान पराग बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

रियान पराग को रविवार (5 अक्टूबर) को इंडिया 'ए' की ऑस्ट्रेलिया 'ए' पर 2-1 से जीत के बाद 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. उन्हें एक लाख रुपये का कैश प्राइज भी मिला. रियान इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने पूरी सीरीज के दौरान जबरदस्त बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए. उ्नहोंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए. वह कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों से भी आगे रहे. उन्होंने प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य को भी पीछे छोड़ा.

रियान ने वनडे में मचाई तबाही

रियान ने 3 मैचों की 3 पारियों में 62.33 की औसत से रन बनाए. वह सीरीज में 187 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने अपनी बल्लेबाजों के दौरान गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाई. वनडे मैचों में उनका 123.84 का स्ट्राइक रेट इस बात की गवाही देता है. रियान ने 16 चौके और 9 छक्के भी पूरी सीरीज में लगाए. वह अकेले ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे. उनके अलावा श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन और प्रियांश ने भी कंगारू की धुलाई की.

अभिषेक शर्मा का नहीं चला बल्ला

रविवार को निर्णायक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कूपर कोनोली, लियाम स्कॉट और कप्तान जैक एडवर्ड्स के अर्द्धशतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 'ए' ने 317 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टार भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उनके पंजाब के साथी प्रभसिमरन सिंह ने 83 रनों की शुरुआती साझेदारी की. अभिषेक ने 25 गेंद पर 22 रन बनाए. उनका बल्ला इस मैच में नहीं चला.

प्रभसिमरन, श्रेयस और रियान ने दिलाई जीत

यहां से प्रभसिमरन (102) और कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की.  इसके बाद अय्यर और रियान ने चौथे विकेट के लिए 117 रनों की मैच जिताने वाली साझेदारी की. अय्यर ने 58 गेंद पर 62 रन बनाए. रियान ने भी 62 रन की पारी खेली. उन्होंने 55 गेंदों का सामना किया और 5 चौके के साथ 3 छक्के भी लगाए. इससे पहले रियान ने पहले दो मैचों में 67 और 58 रन बनाए थे. भारत ने 46 ओवर में 8 विकेट पर 322 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया.

टीम इंडिया में वापसी पर नजर

रियान लंबे समय से टीम इंडिया में नहीं हैं. उन्होंने भारत के लिए 1 वनडे और 9 टी20 मैचों में हिस्सा लिया है. इस दौरान वनडे में वह सिर्फ 15 रन बना पाए हैं. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो रियान ने 106 रन बनाए हैं. उन्होंने जुलाई 2024 में पहला और अक्टूबर 2024 में पिछला टी20 खेला है. वनडे की बात करें तो वह सिर्फ एक मैच अगस्त 2024 में खेल पाए हैं. रियान ने अपने शानदार प्रदर्शन से कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है. अब देखना है कि उनकी टीम इंडिया में वापसी कब हो पाती है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Indian cricket team

