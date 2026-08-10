मुंबई की बारिश बनी विलेन, तो कश्मीर की वादियों ने कैसे बदली सरफराज खान की तकदीर? 17 KG घटाया वजन

India vs Sri Lanka Sarfaraz Khan: घरेलू क्रिकेट के 'रन मशीन' सरफराज खान भारतीय टीम में वापस लौट आए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद उन्हें मौका दिया गया है. सरफराज 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया के सदस्य थे. सीरीज में शर्मनाक हार के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था. उसके बाद काफी सवाल उठे थे कि सरफराज को मौके दिए बिना ही क्यों बाहर कर दिया गया? सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की काफी आलोचना हुई थी.
सरफराज ने टीम से बाहर होने के बाद काफी मेहनत की और अपना वजन भी घटाया. उन्होंने वापसी से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा था, ''भले ही मैं फिट न बैठूं, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा.'' यह उनके मजबूत इरादे को दर्शाता था. उनकी मेहनत रंग लाई और साई सुदर्शन की चोट ने उनके लिए वापसी का वह दरवाजा खोल दिया, जिसका वह दो साल से इंतजार कर रहे थे. अब वह 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा हैं.
यह वापसी इस मुंबईकर खिलाड़ी के लिए बिल्कुल सही समय पर हुई है, क्योंकि उन्होंने टीम में "फिट" होने के लिए पिछले डेढ़ साल में अपना 17 किलो वजन कम किया है. पहले उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए थोड़ा भारी शरीर वाला माना जाता था, लेकिन अब वह काफी फिट और शार्प नजर आ रहे हैं. इस फिटनेस ने उनके टी20 खेल को भी काफी बेहतर बनाया है.
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Details #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
अपने कौशल को निखारने के लिए सरफराज ने कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में घंटों पसीना बहाया. दरअसल, मुंबई में मानसूनी बारिश के कारण नियमित अभ्यास करना असंभव हो गया था. इसलिए, उन्होंने कश्मीर जाकर अपनी बल्लेबाजी को और भी धारदार बनाया.
2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार पारियों में फेल होने के बाद टीम से बाहर होना सरफराज के लिए काफी मुश्किल दौर था. उस सीरीज में लगभग सभी खिलाड़ी फ्लॉप रहे थे, लेकिन गाज केवल 28 वर्षीय सरफराज पर गिरी. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में इंडिया-ए के लिए 92 रन बनाए, लेकिन वापसी तब तक एक सपना ही रही जब तक भारत की दक्षिण अफ्रीका के हाथों घरेलू हार ने खतरे की घंटी नहीं बजा दी.
साई सुदर्शन की चोट के बाद चयनकर्ताओं के पास ऋतुराज गायकवाड़ और शेख रशीद जैसे विकल्प थे. हालांकि, सरफराज को सबसे तार्किक विकल्प माना गया क्योंकि मौजूदा टीम में कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बाद वह स्पिन गेंदबाजी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं. ध्रुव जुरेल पिछले कुछ समय से स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका के सिमोन हार्मर ने उन्हें एक सीरीज में तीन बार आउट किया था. इसके मुकाबले, सरफराज के पास स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे बेहतरीन शॉट्स की एक बड़ी रेंज है, जो उन्हें स्पिनर्स के खिलाफ अधिक प्रभावी बनाती है.
आईपीएल के बाद सरफराज ने मुंबई टी20 लीग में कुछ शानदार पारियां खेलीं. उन्होंने मुंबई के BKC में MCA की इनडोर सुविधा में एस्ट्रो-टर्फ विकेट पर स्किल्स की ट्रेनिंग भी की और कुर्ला के आस-पास प्राइवेट सुविधाएं किराए पर लीं, जहां उन्होंने धीमी गति के गेंदबाजों के खिलाफ अपने खेल को बेहतरीन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की गई और ठीक से तैयार न की गई लाल मिट्टी वाली पिचों पर घंटों तक बल्लेबाजी की. अब जब वे टीम में अपनी जगह बना चुके हैं, तो इस वीकेंड प्रभात जयसूर्या और उनकी टीम के खिलाफ अच्छा मुकाबला करने के लिए भारत को उनकी जरूरत होगी.