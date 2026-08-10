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मुंबई की बारिश बनी विलेन, तो कश्मीर की वादियों ने कैसे बदली सरफराज खान की तकदीर? 17 KG घटाया वजन

India vs Sri Lanka Sarfaraz Khan: सरफराज खान की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की रोमांचक कहानी. जानिए कैसे 17 किलो वजन घटाकर और कश्मीर की वादियों में कड़ी मेहनत कर इस खिलाड़ी ने श्रीलंका सीरीज के लिए अपना दावा मजबूत किया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 10, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:13 PM IST
मुंबई की बारिश बनी विलेन, तो कश्मीर की वादियों ने कैसे बदली सरफराज खान की तकदीर? 17 KG घटाया वजन
Image Credit: सरफराज खान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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