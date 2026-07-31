टीम में नहीं हुआ सेलेक्शन तो चुनी मौत... 17 साल की क्रिकेटर का टूटा सब्र, जानें पूरा मामला

क्रिकेट के खेल में करोड़ों युवा क्रिकेटर बनने के सपने को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं. कई की किस्मत चमकती है तो कुछ गुमनाम बनकर रह जाते हैं. लेकिन अब एक सनसनीखेज केस देखने को मिला है. टीम में चयन न होने को लेकर एक 17 साल की क्रिकेटर ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है. डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, टीम में चयन न होना किसी भी खिलाड़ी को कचोट जाता है. 17 साल की इस क्रिकेटर का सब्र ऐसा टूटा कि ड्रॉप होने के गम नहीं सह पाई.