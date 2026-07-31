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टीम में नहीं हुआ सेलेक्शन तो चुनी मौत... 17 साल की क्रिकेटर का टूटा सब्र, जानें पूरा मामला

क्रिकेट के खेल में करोड़ों युवा क्रिकेटर बनने के सपने को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं. कई की किस्मत चमकती है तो कुछ गुमनाम बनकर रह जाते हैं. लेकिन अब एक सनसनीखेज केस देखने को मिला है. टीम में चयन न होने को लेकर एक 17 साल की क्रिकेटर ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 31, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:59 PM IST
टीम में नहीं हुआ सेलेक्शन तो चुनी मौत... 17 साल की क्रिकेटर का टूटा सब्र, जानें पूरा मामला
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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