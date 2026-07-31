टीम में नहीं हुआ सेलेक्शन तो चुनी मौत... 17 साल की क्रिकेटर का टूटा सब्र, जानें पूरा मामला

क्रिकेट के खेल में करोड़ों युवा क्रिकेटर बनने के सपने को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं. कई की किस्मत चमकती है तो कुछ गुमनाम बनकर रह जाते हैं. लेकिन अब एक सनसनीखेज केस देखने को मिला है. टीम में चयन न होने को लेकर एक 17 साल की क्रिकेटर ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है. डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, टीम में चयन न होना किसी भी खिलाड़ी को कचोट जाता है. 17 साल की इस क्रिकेटर का सब्र ऐसा टूटा कि ड्रॉप होने के गम नहीं सह पाई.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में एक 17 साल की महिला क्रिकेटर ने आत्महत्या कर ली. यह घटना गुरुवार सुबह बजाज नगर पुलिस स्टेशन इलाके के लक्ष्मी नगर में सामने आई. मृतक अदिति चौखंडे मूल रूप से अकोला की रहने वाली थी और नागपुर में अपनी मां और बड़े भाई के साथ रहती थी. उसके पिता अकोला में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं.
अदिति ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी. पुलिस के मुताबिक, अदिति अपने बड़े भाई प्रबल के साथ क्रिकेटर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही थी. प्रबल भी एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं. बुधवार रात अपनी मां के साथ खाना खाने के बाद अदिति अपने कमरे में चली गई और कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना के समय उसका भाई शहर से बाहर था.
कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है. नोट में अदिति ने चुने न जाने पर अपनी निराशा के बारे में बात की और इच्छा जताई कि उसके माता-पिता को उस पर गर्व हो. पुलिस के अनुसार, नोट में लिखा था, "दादा, तुम बहुत अच्छा खेलते हो. तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे. हमारे माता-पिता को गर्व महसूस कराना. मुझे दुख है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया."
ये भी पढ़ें...
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. सीनियर इंस्पेक्टर चेतन चौहान ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि किशोरी एक बड़ी क्रिकेट टीम में चुने न जाने से परेशान थी. सीनियर इंस्पेक्टर चेतन चौहान ने कहा, "ऐसा लगता है कि पीड़िता ने बड़ी टीम में सिलेक्शन न होने की निराशा के कारण यह कठोर कदम उठाया."