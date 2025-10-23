17 साल और 304 मैच... पहली बार विराट कोहली से हो गया 'ब्लंडर', ODI क्रिकेट में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

Virat Kohli ODI Cricket Records: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 224 दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की और लगातार दो मैचों में फेल हो गए. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद विराट पहली बार पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में खेलने उतरे थे. वह रविवार (19 अक्टूबर) को मिचेल स्टार्क की गेंद पर खाता खोले बगैर आउट हो गए थे. इसके बाद उनके पास एडिलेड में गुरुवार (23 अक्टूबर) को वापसी का मौका था, लेकिन उन्होंने इसे गंवा दिया.

बार्टलेट ने किया कोहली का शिकार

विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भी शून्य पर आउट हो गए. यह कोहली का लगातार दूसरा शून्य था और वह सिर्फ 4 गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल 9 गेंद पर 9 रन ही बना पाए और उन्होंने एक चौका लगाया. जेवियर बार्टलेट की गेंद पर गिल ने मार्श को कैच दे दिया. उनके आउट होने के बाद कोहली भारत की पारी के सातवें ओवर में बल्लेबाजी करने आए. उनसे इस बार बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन यह स्टार बल्लेबाज बार्टलेट की पहली तीन गेंदों को सावधानी से खेलने के बाद चौथी बॉल पर आउट हो गए. बार्टलेट की गेंद अंदर की तरफ आई और उनके पैड से जा टकराई. कंगारू खिलाड़ियों की अपील पर अंपायर ने उंगली उठाने में जरा भी देर नहीं की और कोहली ने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया. वह खामोशी से पवेलियन लौट गए.

एडिलेड में आखिरी मैच

कोहली ने पवेलियन लौटते समय अपने ग्लव्स को उठाया और दर्शकों की तरफ दिखाया. उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि यह एडिलेड में उनका आखिरी मैच था. इस मैदान पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 5 शतक लगाए थे, लेकिन इस बार शून्य पर आउट हो गए.

विराट के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

कोहली 2008 से वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. 17 साल के करियर में यह उनका 304वां मुकाबला था. वह अपने वनडे करियर में पहली बार लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए. विराट के करियर में यह दाग आखिरकार लग ही गया. वह वनडे मैचों के सुल्तान कहे जाते हैं. उन्होंने अब तक 57.41 की औसत से 14181 रन बनाए हैं. उनके नाम 51 शतक दर्ज हैं.

टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

मैच में भारत ने बिना किसी बदलाव के अपनी पिछली प्लेइंग-11 को ही बरकरार रखा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तीन बदलाव किए. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के समय कहा, ''हम भी पहले गेंदबाजी ही करते. पहले बल्लेबाजी करके खुश हूं. जब बारिश होती है, शुरू होती है और रुकती है तो कभी भी आसान नहीं होता. आज मौसम अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि आज कोई रुकावट नहीं होगी. पहले बल्लेबाजी करते हुए उम्मीद है कि हम बोर्ड पर पर्याप्त रन बनाएंगे. इसके बाद जब गेंद हमारे हाथ में होगी तो लाइट्स के नीचे कुछ मूवमेंट हासिल करेंगे.''