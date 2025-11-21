Advertisement
trendingNow13013040
Hindi Newsक्रिकेट

100 साल के इतिहास ने ली करवट... 19 विकेट से दहशत में बल्लेबाज, पर्थ में मचा हाहाकार

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी एशेज का आगाज हो चुका है. पहले ही दिन दोनों टीमों के इस महारण में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. पहले ही दिन गेंदबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला कि बल्लेबाज दहशत में आ चुके हैं. पर्थ की पिच मानों बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mitchell Starc
Mitchell Starc

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी एशेज का आगाज हो चुका है. पहले ही दिन दोनों टीमों के इस महारण में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. पहले ही दिन गेंदबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला कि बल्लेबाज दहशत में आ चुके हैं. पर्थ की पिच मानों बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुई. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के गेंदबाज कहर बरपाते नजर आए. इंग्लैंड ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 

172 रन पर सिमटा इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क की रफ्तार के आगे इंग्लैंड की बैजबॉल का जादू फेल साबित हुआ. मिचेल स्टार्क ने 4 या 5 नहीं बल्कि अकेले 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इंग्लिश टीम की तरफ से ओली पोप ने 46 रन, हैरी ब्रूक ने 52 जबकि जेमी स्मिथ ने 33 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 172 तक पहुंचा दिया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी कुछ खास नजर नहीं आई. 

Add Zee News as a Preferred Source

123 रन पर 9 विकेट खोए

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए भी पर्थ की पिच कब्रगाह साबित हुई. टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखी. ट्रेविस हेड, लाबुशेन, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम भी कुछ खास नहीं कर पाए. टीम ने ओपनिंग डे में 123 के स्कोर पर 9 विकेट खो दिए हैं. पहले ही दिन पर्थ की पिच पर 19 विकेट गिरे जिससे 100 साल के इतिहास ने करवट ले ली. एशेज में यह 100 सालों में पहली बार हुआ है. बेन स्कोक्स ने 5 विकेट अपने नाम किए जबकि जोफ्रा आर्चर और ब्रेडन कॉर्स ने 2-2 विकेट झटके.

ये भी पढे़ं... पाकिस्तान में जिम्बाब्वे का हाहाकार... कप्तान बना जीत का 'सिकंदर', वन मैन शो से ढहाई 'लंका'

रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

पिछले 100 सालों में ओपनिंग डे में पहली बार 19 विकेट गए हैं.साल 2001 में एशेज सीरीज में पहले दिन 17 विकेट गिरे थे. लॉर्ड्स 2005 में भी इस सीरीज के दौरान 17 विकेट गए थे. लेकिन अब 19 विकेट का ये ओपनिंग डे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है. पर्थ के मैदान पर भी बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ. इस स्टेडियम पर खेले गए टेस्ट में पहले दिन 17 और 15 विकेटों का रिकॉर्ड था, लेकिन अब 19 विकेटों का ये ओपनिंग डे नंबर-1 पर आ गया है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम