19 साल में ही बरपा दिया कहर...इस बॉलर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट फैंस को नहीं हो रहा भरोसा
Advertisement
trendingNow12876071
Hindi Newsक्रिकेट

19 साल में ही बरपा दिया कहर...इस बॉलर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट फैंस को नहीं हो रहा भरोसा

Cricket Records: साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इतिहास रच दिया. डार्विन में खेले गए इस मैच में मफाका ने कहर बरपा दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 11, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

19 साल में ही बरपा दिया कहर...इस बॉलर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट फैंस को नहीं हो रहा भरोसा

Cricket Records: साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इतिहास रच दिया. डार्विन में खेले गए इस मैच में मफाका ने कहर बरपा दिया. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए. मफाका ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर तक जाने से रोका. हालांकि, इसका फायदा उनकी टीम को नहीं मिला. साउथ अफ्रीका रोमांचक मैच में 17 रनों से हार गई.

मफाका का शानदार प्रदर्शन

क्वेना मफाका ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उन्होंने मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशियस, एडम जम्पा और सबसे खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड को किया. डेविड ने 52 गेंदों में 83 रनों की तूफानी पारी खेली थी. मफाका के इस प्रदर्शन से एक बार फिर साबित हुआ कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन युवा तेज गेंदबाजों में क्यों गिना जाता है.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में उतरते ही इतिहास रच देंगे अर्शदीप सिंह, अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

मफाका ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

मफाका ने इस प्रदर्शन के साथ 16 साल पुराना एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह पूर्ण सदस्य देशों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंनेअपने ही देश के वेन पार्नेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. पार्नेल ने 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओवल में 13 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे.

ये भी पढ़ें: BCCI ने विराट और रोहित को दी लाइफ लाइन! अब इस नई रिपोर्ट ने उड़ाए सभी के होश

शादाब खान का रिकॉर्ड भी तोड़ा

इसके अलावा मफाका टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले पहले टीनेजर गेंदबाज (स्पिनर या पेसर) भी बन गए हैं. इससे पहले उपलब्धि पाकिस्तान के शादाब खान ने 2021 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हासिल की थी, जब उनकी उम्र 23 साल थी.

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

world recordCricket recordskwena maphaka

Trending news

यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
;