19 साल में ही बरपा दिया कहर...इस बॉलर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट फैंस को नहीं हो रहा भरोसा

Cricket Records: साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इतिहास रच दिया. डार्विन में खेले गए इस मैच में मफाका ने कहर बरपा दिया. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए. मफाका ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर तक जाने से रोका. हालांकि, इसका फायदा उनकी टीम को नहीं मिला. साउथ अफ्रीका रोमांचक मैच में 17 रनों से हार गई.

मफाका का शानदार प्रदर्शन

क्वेना मफाका ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उन्होंने मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशियस, एडम जम्पा और सबसे खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड को किया. डेविड ने 52 गेंदों में 83 रनों की तूफानी पारी खेली थी. मफाका के इस प्रदर्शन से एक बार फिर साबित हुआ कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन युवा तेज गेंदबाजों में क्यों गिना जाता है.

मफाका ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

मफाका ने इस प्रदर्शन के साथ 16 साल पुराना एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह पूर्ण सदस्य देशों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंनेअपने ही देश के वेन पार्नेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. पार्नेल ने 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओवल में 13 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे.

शादाब खान का रिकॉर्ड भी तोड़ा

इसके अलावा मफाका टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले पहले टीनेजर गेंदबाज (स्पिनर या पेसर) भी बन गए हैं. इससे पहले उपलब्धि पाकिस्तान के शादाब खान ने 2021 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हासिल की थी, जब उनकी उम्र 23 साल थी.