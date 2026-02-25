Advertisement
T20 World Cup 2026: बदल गया 19 साल का इतिहास... इन 4 बल्लेबाजों ने मचाई ऐसी तबाही कि बन गया शतकों का ये महारिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: बदल गया 19 साल का इतिहास... इन 4 बल्लेबाजों ने मचाई ऐसी तबाही कि बन गया शतकों का ये महारिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक गजब का रिकॉर्ड बना है. ये कीर्तिमान शतकों के दम पर संभव हो सका. इस बार चार बल्लेबाजों ने सेंचुरी जड़ी और 19 साल का इतिहास बदल डाला.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:28 PM IST
फोटो क्रेडिट (x- @ESPNcricinfo)
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में हर मैच में नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. सुपर 8 के तहत इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 24 फरवरी की शाम खेले गए मुकाबले में रिकॉर्ड की बारिश हुई. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने अपने कप्तान हैरी ब्रूक के शतक के दम पर पाकिस्तान को 2 रनों से रोमांचक शिकस्त दी और सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया. जैसे ही ब्रूक के बल्ले से शतक निकला, टी20 विश्व कप का 19 साल पुराना इतिहास बदल गया. 2026 के इस एडिशन में वो कमाल हो गया, जो 2007 से लेकर 2025 तक नहीं हुआ था.

इस कमाल के तार शतकों से जुड़े हैं. इस बार 4 बल्लेबाजों ने शतक का सपना पूरा किया और टी20 विश्व कप के इतिहास में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. टी20 विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक एडिशन में 4 सेंचुरी लगी हैं. इस बार साहिबजादा फरहान, पाथुम निसांका, युवराज सामरा और हैरी ब्रूक ने अपनी-अपनी टीमों के लिए शतक लगाने का कमाल किया है.

टी20 विश्व कप 2026 के 4 'सेंचुरियन' खिलाड़ी

1. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)- पाकिस्तान के खिलाफ 100 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

2. साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)- नामीबिया के खिलाफ 58 गेंदों पर 100 रनों की नाबाद पारी खेली.

3. पाथुम निसांका (श्रीलंका)- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों पर 10 चौके और 5 छक्कों के साथ नाबाद 100 रन बनाए.

4. युवराज सामरा (कनाडा)- 19 साल के इस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 65 गेंदों पर 110 रनों की पारी खेली. वह एसोसिएट टीम के लिए टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. खास बात ये है कि वह इस टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं.

2007 में लगा था पहला शतक

टी20 विश्व कप का पहला एडिशन 2007 में हुआ था. पहले एडिशन में एकमात्र शतक लगा था, जो वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम दर्ज है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रन की पारी खेली थी. फिर 2010 के टी20 विश्व कप में 2 शतक आए थे. भारत के लिए सुरेश रैना ने सेंचुरी मारी थी, जबकि श्रीलंका के लिए महेला जयवर्धने ने यह कमाल किया था. 2016 के सीजन में भी 2 सेंचुरी आई थीं. 2016 में तमीम इकबाल और क्रिस गेल ने शतक लगाए थे. क्रिस गेल टी20 विश्व कप में दो शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं. बाकी जितने भी एडिशन हुए हैं, उनमें या तो एक ही शतक लगा या फिर एक भी नहीं.

ये भी पढे़ं: T20 World Cup 2026: 19 साल में पहली बार हुआ ऐसा...इंग्लैंड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो कर दिखाया जो Team India कभी नहीं कर पाई

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

