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6.5 फुट लंबाई और 125 KG वजन.. कौन है टोटोआ औवा? स्टोक्स और एटकिंसन से लिया 'पंगा'?

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की 115 रन की जीत का जश्न थमा नहीं था कि कप्तान बेन स्टोक्स की खुशी गम में तब्दील हो गई. स्टोक्स और गस एटकिंसन 'नाइटक्लब कांड' के चलते चर्चा में आ गए हैं. दोनों का झगड़ा एक टोटोआ औवा नाम के खिलाड़ी से हुआ, ये खिलाड़ी कौन है इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:09 PM IST
6.5 फुट लंबाई और 125 KG वजन.. कौन है टोटोआ औवा? स्टोक्स और एटकिंसन से लिया 'पंगा'?
Image Credit: Ben Stokes

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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