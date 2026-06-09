6.5 फुट लंबाई और 125 KG वजन.. कौन है टोटोआ औवा? स्टोक्स और एटकिंसन से लिया 'पंगा'?

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की 115 रन की जीत का जश्न थमा नहीं था कि कप्तान बेन स्टोक्स की खुशी गम में तब्दील हो गई. स्टोक्स और गस एटकिंसन 'नाइटक्लब कांड' के चलते चर्चा में आ गए हैं. क्लब दोनों का झगड़ा एक टोटोआ औवा नाम के खिलाड़ी से हुआ, अब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है. एक तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इसकी जांच में जुटा है तो दूसरी तरफ बेन स्टोक्स के संन्यास की खबर सामने आ रही है. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि टोटोआ औवा हैं कौन जिन्होंने स्टोक्स और एटकिंसन से पंगा ले लिया.
लॉर्ड्स में इंग्लैंड की जीत के बाद टीम के नियमों को तोड़ने के आरोप में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच भी मिस कर सकते हैं. ECB के बयान में कहा गया, "सोमवार तड़के बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन एक नाइटक्लब में मौजूद थे, तभी एक घटना हुई. हम अभी और जानकारी जुटा रहे हैं और दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा सही समय पर की जाएगी."
रिपोर्ट के मुताबिक स्टोक्स एंड एटकिंसन चेल्सी के रेक्स रूम्स नाइटक्लब में थे, जहां सारासेन्स रग्बी खिलाड़ी टोटोआ औवा के साथ उनकी बहस हो गई. सारासेन्स के खिलाड़ी रविवार को फुलहम में एक सोशल इवेंट के बाद उस जगह पर अपनी सीजन-एंड पार्टी मना रहे थे. न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड की पहली टेस्ट जीत के बाद स्टोक्स और एटकिंसन भी नाइटक्लब के VIP एरिया में मौजूद थे. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि औवा ने एटकिंसन को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और इसके बजाय क्रिकेटरों की सिक्योरिटी टीम के एक सदस्य को मार बैठे.
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रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद सिक्योरिटी स्टाफ सदस्य को टांके लगाने पड़े. यह अभी साफ नहीं है कि स्टोक्स या एटकिंसन ने कोई जवाबी कार्रवाई की या नहीं. 'द टेलीग्राफ' के अनुसार, टोटोआ औवा सारासेन्स अकादमी सिस्टम में 21 वर्षीय रग्बी खिलाड़ी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक औवा की लंबाई 6 फीट 5 इंच और वजन 125 किलोग्राम है. हालांकि, उन्होंने अभी तक सारासेन्स की सीनियर टीम के लिए नहीं खेला है, लेकिन पिछले सीजन में इंग्लैंड के दूसरे टियर में एम्पथिल के लिए 17 मैच खेले थे.