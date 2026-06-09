6.5 फुट लंबाई और 125 KG वजन.. कौन है टोटोआ औवा? स्टोक्स और एटकिंसन से लिया 'पंगा'?

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की 115 रन की जीत का जश्न थमा नहीं था कि कप्तान बेन स्टोक्स की खुशी गम में तब्दील हो गई. स्टोक्स और गस एटकिंसन 'नाइटक्लब कांड' के चलते चर्चा में आ गए हैं. क्लब दोनों का झगड़ा एक टोटोआ औवा नाम के खिलाड़ी से हुआ, अब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है. एक तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इसकी जांच में जुटा है तो दूसरी तरफ बेन स्टोक्स के संन्यास की खबर सामने आ रही है. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि टोटोआ औवा हैं कौन जिन्होंने स्टोक्स और एटकिंसन से पंगा ले लिया.