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Hindi Newsक्रिकेटहार की हैट्रिक के बाद CSK का शर्मनाक रिकॉर्ड.. 18 साल में पहली बार हुआ ऐसा, ये जख्म देने वाली RCB इकलौती टीम

हार की हैट्रिक के बाद CSK का शर्मनाक रिकॉर्ड.. 18 साल में पहली बार हुआ ऐसा, ये जख्म देने वाली RCB इकलौती टीम

CSK vs RCB: आरसीबी और सीएसके के बीच आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रोमांच से भरा रहा. आरसीबी के सामने चेन्नई की टीम पूरी तरह फुस्स नजर आई. आरसीबी ने एकतरफा अंदाज में 43 रन से जीत दर्ज की. सीएसके पर आईपीएल के 18 साल के इतिहास में गहरा धब्बा लग गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:32 AM IST
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RCB vs CSK (BCCI)
RCB vs CSK (BCCI)

CSK vs RCB: आईपीएल 2026 सीएसके की टीम के लिए बुरे सपने के जैसा साबित हो रहा है. सीएसके की टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है और अभी तक जीत का खाता भी नहीं खुला है. 5 अप्रैल की शाम आरसीबी ने सीएसके को 43 रन से बुरी तरह से रौंद डाला. इस मुकाबले में आरसीबी ने वो कारनामा कर दिया जो 18 साल के इतिहास में नहीं हुआ. यूं तो हाईएस्ट टोटल में सनराइजर्स हैदराबाद का नाम आता है, लेकिन 5 बार की चैंपियन के खिलाफ कोई भी टीम आरसीबी वाला कारनामा नहीं कर पाई है. 

आरसीबी की धुआंधार बैटिंग

आरसीबी की टीम ने सीएसके के खिलाफ धुआंधार शुरुआत की. फिल साल्ट ने महज 30 गेंद में 3 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 46 रन की पारी खेली. वहीं, विराट ने अपना विकेट 28 के स्कोर पर गंवा दिया. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और 29 गेंद में 50 रन की पारी खेल दी. उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के जमाए. कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड ने डेथ ओवर्स में असली तूफान मचाया. 

डेविड ने 280 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग

टिम डेविड ने 280 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 25 गेंद में 70 रन ठोक डाले. उनकी इस पारी में 8 छक्के और 3 चौके देखने को मिले. वहीं, रजत पाटीदार ने महज 19 गेंद खेली और 6 छक्कों और एक चौके की बदौलत 48 रन की पारी खेली. एक के बाद एक ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत आरसीबी की टीम ने बोर्ड पर 250 रन टांग दिए. 

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ये भी पढ़ें.. 5 ओवर में ठोके 97 रन, खूंखार बल्लेबाज बना बेरहम, त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

सीएसके पर लगा धब्बा

पिछले सीजन से सीएसके की टीम अंडरडॉग बनी हुई है. कभी सीएसके की दहशत विरोधियों में चलती थी. 18 साल के आईपीएल इतिहास में कभी किसी टीम ने सीएसके के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया. आरसीबी ये दाग देने वाली पहली टीम बन चुकी है. 251 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, सीएसके का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया. हालांकि, सरफराज खान ने 200 के स्ट्राइक रेट से फिफ्टी ठोकी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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