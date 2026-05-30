वैभव सूर्यवंशी के करियर में पहली बार... एक टी20 मैच में 5 बल्लेबाजों के साथ की बैटिंग, ठोकी सबसे धीमी फिफ्टी

RR vs GT Qualifier 2: क्वालीफायर-2 में गुजरात की टीम के हाथों राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले में जीत-हार से ज्यादा चर्चे वैभव सूर्यवंशी के हैं, जिन्होंने 96 रन की पारी खेली और मेहनत बेकार गई. वैभव ने इस मैच में आतिशी बैटिंग के साथ पार्टनरशिप भी की. इस पारी से साफ हुआ कि वह न सिर्फ बल्ला घुमाते हैं बल्कि जिम्मेदारी से भी खेलने के लिए भी माहिर हैं. वैभव ने आईपीएल की सबसे धीमी फिफ्टी लगाई और 5 बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप कर राजस्थान के स्कोर को आगे ले गए.

टीम के लिए झोंक दी जान

राजस्थान की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. ये फैसला सही नहीं साबित हो रहा था क्योंकि राजस्थान ने अपने अहम बल्लेबाजों को सस्ते में गंवा दिया. टीम का स्कोर 9 रन था और यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जैसे अहम बल्लेबाज अपना विकेट गंवा बैठे थे. इसके बाद रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरे और सूर्यवंशी ने उनके साथ पार्टनरशिप की और स्कोरबोर्ड चलाया.

214 तक पहुंची राजस्थान

राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 214 रन टांग दिए थे. इस टोटल में वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा योगदान रहा क्योंकि उन्होंने 47 गेंद में 96 रन की पारी खेली. टीम के 2 विकेट जल्दी और टीम दबाव में थी, इसके चलते वैभव ने प्रेशर रिलीज करने के लिए मैच्योरिटी दिखाई और 31 गेंद में फिफ्टी ठोकी, लेकिन अगले 46 रन उन्होंने महज 17 गेंद में ठोके. यह उनकी आईपीएल में सबसे धीमी फिफ्टी थी, इससे पहले वैभव ज्यादातर 20 गेंदो में फिफ्टी ठोक देते हैं. वैभव ने इससे पहले 27 गेंद में अर्धशतक चेन्नई के खिलाफ ठोका था.

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5 बल्लेबाजों के साथ की बैटिंग

वैभव ने इस मुकाबले में 5 बल्लेबाजों के साथ बैटिंग की. उन्होंने यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, रियान पराग और दसुन शनाका के साथ बैटिंग की. हालांकि, जडेजा को छोड़कर ये सभी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौटे और वैभव का साथ देने में कामयाब नहीं हुए. रवींद्र जडेजा ने 35 गेंद में 45 रन बनाए. अंत में डेनोवन फरेरा ने महज 11 गेंद में 38 रन ठोककर टीम के स्कोर को 214 तक पहुंचाया. गुजरात की ओपनिंग में शतकीय पार्टनरशिप के चलते मुकाबला एकतरफा हो गया.