VIDEO: बल्ले से टच भी नहीं हुई गेंद... टीम को मिले 6 रन, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, फड़फड़ाते रह गए फील्डर्स
VIDEO: बल्ले से टच भी नहीं हुई गेंद... टीम को मिले 6 रन, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, फड़फड़ाते रह गए फील्डर्स

Unique Record: 'क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है' इस कहावत को कई करिश्माई रिकॉर्ड्स साबित करते हैं. क्रिकेट में कुछ भी संभव है इसका अंदाजा आप एक वीडियो से लगा सकते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कोई इसे देखकर हंस रहा है तो कोई फील्डर्स की खिल्ली उड़ाता दिखा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:58 PM IST
Batsman (AI Image)
Batsman (AI Image)

Unique Record: 'क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है' इस कहावत को कई करिश्माई रिकॉर्ड्स साबित करते हैं. क्रिकेट में कुछ भी संभव है इसका अंदाजा आप एक वीडियो से लगा सकते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कोई इसे देखकर हंस रहा है तो कोई फील्डर्स की खिल्ली उड़ाता दिखा. वीडियो किसी इंटरनेशनल मैच या फेमस लीग का नहीं है बल्कि किसी लोकल टूर्नामेंट का है.

बिना गेंद टच हुए 6 रन

जब हम 6 रन सुनते हैं तो दिमाग में पहली बार छक्का आता है. बल्ले में गेंद लगने के बाद रन भागने की लिमिट चार की है, ऐसे में भागकर 6 रन नहीं मिल सकते. लेकिन यदि हम आपसे कहें कि बल्ले में गेंद टच भी नहीं हुई और बल्लेबाजी करने वाली टीम को 6 रन मिले. यह सुनकर शायद ही किसी को विश्वास हो. क्रिकेट फैंस इसे सुनकर गणित ही लगाते रह जाएंगे. लेकिन ऐसा वीडियो में देखने को मिला है. 

कैसे मिले 6 रन? 

वीडियो में एक तेज गेंदबाज ने बल्लेबाज को बाउंसर मारी और शॉट मिस हुआ. गेंद सीधे विकेटकीपर के पास गई, लेकिन जब तक विकेटकीपर का थ्रो स्टंप्स में लगा और गिल्लियां बिखरी इतनी देर में नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच गया. दूसरे बल्लेबाज ने भी रन पूरा किया. इसके बाद फील्डर्स ढीले पड़े और बल्लेबाजों ने चालाकी से दूसरा रन भी चुरा लिया. इसके बाद फील्डर्स थ्रो मिस करते रहे और बल्लेबाज रन भागते रहे. 

विकेट में लगने के बाद भी नॉटआउट

चौथा रन भागने के बीच एक फील्डर का सीधा थ्रो स्टंप्स में लगा, लेकिन आउट नहीं दिया गया. इसकी वजह थी कि गिल्लियां जमीन में पड़ी थीं. नियम के मुताबिक यदि गिल्लियां गिर जाती हैं तो फील्डर को थ्रो नहीं बल्कि बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंद हाथ में रखकर स्टंप को उखाड़ना पड़ेगा. लेकिन वीडियो में फील्डर ने स्टंप में थ्रो किया और बल्लेबाजों ने रन भागना जारी रखा. ऐसे इन बल्लेबाजों को बिना गेंद टच किए 6 रन मिल गए. यह वीडियो देखकर कई यूजर्स का दिमाग चकरा गया है. लेकिन फील्डर्स को देख कई लोगों की हंसी भी नहीं रुकेगी. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Cricket records

Trending news

