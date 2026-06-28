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लॉर्ड्स में पहली बार खेलेगा भारत... कितनी बार उतरी ऑस्ट्रेलिया, टॉस कितना होगा अहम?

IND W vs AUS W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम करो या मरो की जंग में उतरेगी. आज शाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते तो सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, हारे तो लगभग पत्ता कट ही जाएगा. एक चैलेंज ये भी है कि भारतीय महिला टीम पहली बार लॉर्ड्स में टी20 खेलने उतर रही है. इस मुकाबले में टॉस कितना अहम होगा हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:22 AM IST
लॉर्ड्स में पहली बार खेलेगा भारत... कितनी बार उतरी ऑस्ट्रेलिया, टॉस कितना होगा अहम?
Image Credit: Team India (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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