लॉर्ड्स में पहली बार खेलेगा भारत... कितनी बार उतरी ऑस्ट्रेलिया, टॉस कितना होगा अहम?

IND W vs AUS W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम करो या मरो की जंग में उतरेगी. आज शाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते तो सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, हारे तो लगभग पत्ता कट ही जाएगा. एक चैलेंज ये भी है कि भारतीय महिला टीम पहली बार लॉर्ड्स में टी20 खेलने उतर रही है. इस मुकाबले में टॉस कितना अहम होगा हम आपको बताते हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही लगातार चार मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटवा चुकी है जबकि भारत ने 4 में से 3 में ही जीत दर्ज की.