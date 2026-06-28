लॉर्ड्स में पहली बार खेलेगा भारत... कितनी बार उतरी ऑस्ट्रेलिया, टॉस कितना होगा अहम?

IND W vs AUS W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम करो या मरो की जंग में उतरेगी. आज शाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते तो सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, हारे तो लगभग पत्ता कट ही जाएगा. एक चैलेंज ये भी है कि भारतीय महिला टीम पहली बार लॉर्ड्स में टी20 खेलने उतर रही है. इस मुकाबले में टॉस कितना अहम होगा हम आपको बताते हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही लगातार चार मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटवा चुकी है जबकि भारत ने 4 में से 3 में ही जीत दर्ज की.
लॉर्ड्स के स्टेडियम की बात करें तो इस मैदान पर पहला महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 2009 में खेला गया था. इसके बाद 13 साल तक इस मैदान पर कोई महिला टी20I नहीं हुआ. इसके बाद 2023, 2024 और 2026 में मुकाबले हुए. अभी तक कुल 4 ही महिला टी20I इस मैदान पर खेले गए हैं. मेजबान इंग्लैंड हर मैच में नजर आया है. ऐसा पहली बार होगा जब इंग्लैंड की महिला टीम के अलावा दो अलग टीमें इस मैदान पर महिला टी20 में खेलने उतरेंगी.
अब बात करें टॉस की तो इस मैदान पर 4 में से 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और दो ही मैच चेजिंग टीम ने अपने नाम किए हैं. पिच को देखें तो इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है. हालांकि, देखना होगा कि टॉस जीतने वाली टीम पिच के हिसाब से क्या फैसला करती है.
ये भी पढ़ें...
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए साउथ अफ्रीका की टीम भारत के सामने रोड़ा बनी है. साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी और खेल खराब कर दिया. साउथ अफ्रीका ने पिछले मैच में नीदरलैंड्स को शिकस्त दी और तीसरी जीत दर्ज की, लेकिन रन-रेट में फिलहाल भारत से पीछे है. लेकिन अगर साउथ अफ्रीका अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाती है और टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा तो भारत का पत्ता कट जाएगा.