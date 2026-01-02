IPL में बरसे करोड़ों लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप, 2 विस्फोटक बल्लेबाज सेलेक्टर्स को क्यों नहीं आए रास?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIPL में बरसे करोड़ों लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप, 2 विस्फोटक बल्लेबाज सेलेक्टर्स को क्यों नहीं आए रास?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. लगभग सभी टीमों ने अपने-अपने खेमें को तैयार कर लिया है. 2 जनवरी की शाम साउथ अफ्रीका ने भी मेगा इवेंट के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया. साउथ अफ्रीका के सेलेक्टर्स ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि सभी का दिमाग हिल गया है. आईपीएल में करोड़ों पाने वाले प्लेयर्स टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वॉड में तरजीह नहीं मिली है. 

 

Jan 02, 2026, 07:46 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं. लगभग सभी टीमों ने अपने-अपने खेमें को तैयार कर लिया है. 2 जनवरी की शाम साउथ अफ्रीका ने भी मेगा इवेंट के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया. साउथ अफ्रीका के सेलेक्टर्स ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि सभी का दिमाग हिल गया है. आईपीएल में करोड़ों पाने वाले प्लेयर्स टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वॉड में तरजीह नहीं मिली है. अब सवाल है जब आईपीएल में टीमें इन टैलेंटेड बल्लेबाजों पर करोड़ों बरसा रहीं है तो ये सेलेक्टर्स को आखिर क्यों रास नहीं आए.

कौन हैं ये दो बल्लेबाज?

साउथ अफ्रीका ने अपने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में दो विस्फोटक युवा बल्लेबाजों को शामिल नहीं किया है. ये बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स हैं. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने स्टब्स को 10 करोड़ रुपये में रिटेन किया था जबकि रेयान को मुंबई ने 1 करोड़ रुपये देकर रिटेन किया था. लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एंट्री नहीं मिली है.

शानदार फॉर्म में रिकेल्टन

रेयान रिकेल्टन इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका टी20 लीग में ताबड़तोड़ 113 रन की पारी खेली थी. हालांकि, उन्होंने 2025 में 5 टी20 मुकाबलों में एक ही हाफ सेंचुरी ठोक पाई. इसके अलावा वनडे में भी रिकेल्टन का बल्ला नहीं चला था. बात करें स्टब्स की तो वह पूरी तरह से फ्लॉप दिख रहे हैं. साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी स्टब्स फ्लॉप दिखे जबकि इंडिया टूर पर भी उनका बल्ला नहीं चला था. 

कैसे हैं आंकड़े?

स्टब्स ने अब तक 42 टी20 मैचों में 2 अर्धशतकों की मदद से 822 रन बनाए हैं. रेयान रिकेल्टन ने अफ्रीका के लिए 18 टी20 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी के साथ 381 रन बनाए हैं, जबकि विकेट के पीछे 10 कैच लिए हैं. फिलहाल दोनों प्लेयर्स साउथ अफ्रीका टी20 लीग का हिस्सा हैं, देखना होगा की लीग खत्म होने तक उनके बल्ले से कैसा प्रदर्शन देखने को मिलता है.

T20 WC 2026 के लिए साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेन मनाफा, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश और एनरिक नॉर्खिया.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

T20 World Cup 2026

