टी20 वर्ल्ड कप में 2 शतक, 46 मैचों का अनुभव, अब टी20 डेब्यू के 8 साल बाद वनडे में खेलेगा ये पाकिस्तानी

Pakistan Cricket: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अब द्विपक्षीय सीरीज की शुरुआत होने वाली है. 11 मार्च से पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में तीनों मुकाबले होंगे. पाकिस्तान के वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मैच से पहले बताया कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साहिबजादा फरहान वनडे में डेब्यू करेंगे.

साहिबजादा फरहान ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरारे में टी20 मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उस मैच के 8 साल बाद अब उन्हें वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिलने वाला है. वह पाकिस्तान के लिए अब तक 46 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1305 रन बनाए हैं. उनके नाम 2 शतक हैं. इसके अलावा फरहान का औसत 30.34 और स्ट्राइक रेट 136.64 का रहा है. फरहान ने अपने दोनों शतक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लगाए. उन्होंने इस टूर्नामेंट के 6 मैचों में 383 रन बनाए.

अफरीदी ने क्या बताया?

अफरीदी ने यह भी बताया कि माज सदाकत और शमील हुसैन अपना डेब्यू करेंगे. पाकिस्तान की टीम में छह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है. उन्होंने कहा कि फरहान मैच में सदाकत के साथ बैटिंग की शुरुआत करेंगे. शमील हुसैन नंबर 3 पर होंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह तिकड़ी अपना आक्रामक खेल खेलेगी और टीम के लिए अपनी क्षमता दिखाएगी. शाहीन अफरीदी ने आगे कहा, ''स्क्वॉड में कई खिलाड़ी हैं और उनमें से कुछ कल अपना डेब्यू करेंगे. तीन डेब्यूटेंट होंगे. उनमें से एक साहिबजादा फरहान हैं. वह पाकिस्तान के लिए टी20 और लिस्ट ए क्रिकेट में टॉप परफॉर्मर रहे हैं. माज सदाकत बैटिंग ओपन करेंगे, जबकि शमील हुसैन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे.''

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में सदाकत बनाए थे 258 रन

सदाकत पिछले साल दोहा, कतर में हुए राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मर थे. वह टूर्नामेंट के टॉप रन-स्कोरर रहे. उन्होंने पांच मैचों में 129 के एवरेज और 177.93 के स्ट्राइक रेट से 258 रन बनाए, जिसमें दो फिफ्टी और नाबाद 96 का हाईएस्ट स्कोर शामिल है.

डोमेस्टिक मैचों में शमील हुसैन का चला है बल्ला

शमील हुसैन पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में एक शानदार परफॉर्मर रहे हैं. 2025-26 कायदे आजम ट्रॉफी में उन्होंने 899 रन बनाए. 64.21 की औसत से तीन शतक और पांच अर्धशतक बनाए. उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया. इसमें 56.50 की औसत से 452 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल हैं. पाकिस्तान U19 के पूर्व खिलाड़ी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के सदस्य शमील हुसैन ने पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी भी की है.