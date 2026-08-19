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ENG vs PAK: पाकिस्तान के उड़े परखच्चे, इंग्लैंड के 2 गेंदबाजों ने समेटी टीम, 28 साल में पहली बार हुआ ऐसा

England vs Pakistan: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड के पेसर्स आते ही भूखे शेर की तरह पाकिस्तानियों पर टूट पड़े. महज 2 पेसर्स ने मिलकर पूरी पाकिस्तान टीम को ही समेट दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 19, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:51 PM IST
ENG vs PAK: पाकिस्तान के उड़े परखच्चे, इंग्लैंड के 2 गेंदबाजों ने समेटी टीम, 28 साल में पहली बार हुआ ऐसा
Image Credit: England Cricket

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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