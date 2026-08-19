ENG vs PAK: पाकिस्तान के उड़े परखच्चे, इंग्लैंड के 2 गेंदबाजों ने समेटी टीम, 28 साल में पहली बार हुआ ऐसा

ENG vs PAK 1st Test: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में पाकिस्तान की टीम महज 171 रन पर ढेर हो गई. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग क्या न्यौता दिया था. मैदान पर आते ही इंग्लैंड के पेसर्स भूखे शेर की तरह पाकिस्तान टीम पर हावी हो गए. पाकिस्तान ने अपने 2 विकेट महज 6 रन पर खो दिए. इसके बाद इमाम उल हक और अब्दुल्लाह शफीक ने पार्टनरशिप की और तीसरा विकेट 97 के स्कोर पर गिरा. इंग्लैंड के महज 2 पेसर्स ने पूरी टीम ही समेट दी.
इमाम उल हक ने 42 रन बनाए जबकि अब्दुल्लाह शफीक टीम के टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 104 गेंद में 8 चौकों की मदद से 61 रन ठोके. इन दोनों के विकेट के बाद पाकिस्तान के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखे और पूरी टीम 171 रन पर ही ढेर हो गई. इंग्लैंड की तरफ से 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ, चारों पेसर्स थे. इंग्लैंड के ओली रॉबिंसन और जोश टंग ने पूरी पाकिस्तान टीम को समेट दिया.
28 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब इंग्लैंड के 2 पेसर्स ने एक ही पारी में 5-5 विकेट झटके हों. इससे पहले ऐसा कारनामा 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ. ओली रॉबिंसन ने 18 ओवर गेंदबाजी की और 51 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं, जोश टंग ने 9.1 ओवर गेंदबाजी की और 46 रन देकर पंजा खला. ये जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में पांच-पांच विकेट लेने वाली इंग्लैंड की पहली तेज गेंदबाजों की जोड़ी बन गई. यह इंग्लैंड के लिए 11वीं बार था जब दो तेज गेंदबाजों ने एक पारी में पांच-पांच विकेट लिए हों.
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पाकिस्तान टीम में इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. कप्तान बाबर आजम वॉर्म अप मुकाबले में चोटिल हो गए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ बाबर ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन बदकिस्मती से शतकों का सूखा खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाए थे. उनकी गैरमौजूदगी में सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन महज 21 रन बनाकर आउट हो गए. मुकाबले की बात करें तो इंग्लिश टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है.