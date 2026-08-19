ENG vs PAK: पाकिस्तान के उड़े परखच्चे, इंग्लैंड के 2 गेंदबाजों ने समेटी टीम, 28 साल में पहली बार हुआ ऐसा

28 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब इंग्लैंड के 2 पेसर्स ने एक ही पारी में 5-5 विकेट झटके हों. इससे पहले ऐसा कारनामा 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ. ओली रॉबिंसन ने 18 ओवर गेंदबाजी की और 51 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं, जोश टंग ने 9.1 ओवर गेंदबाजी की और 46 रन देकर पंजा खला. ये जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में पांच-पांच विकेट लेने वाली इंग्लैंड की पहली तेज गेंदबाजों की जोड़ी बन गई. यह इंग्लैंड के लिए 11वीं बार था जब दो तेज गेंदबाजों ने एक पारी में पांच-पांच विकेट लिए हों.