Advertisement
trendingNow13058241
Hindi Newsक्रिकेट2025 में भारतीय क्रिकेट ने खोए 2 दिग्गज, एक के नाम 500 विकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चलता था नाम

2025 में भारतीय क्रिकेट ने खोए 2 दिग्गज, एक के नाम 500 विकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चलता था नाम

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 का खिताब जीता. वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता. इन उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ ही भारतीय क्रिकेट के सामने शोक की घड़ियां भी आईं. दो भारतीय क्रिकेटर इस साल दुनिया को अलविदा कह गए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dilip Joshi
Dilip Joshi

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 का खिताब जीता. वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता. इन उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ ही भारतीय क्रिकेट के सामने शोक की घड़ियां भी आईं. दो भारतीय क्रिकेटर इस साल दुनिया को अलविदा कह गए. साल 2025 के मार्च महीने की 3 तारीख को दिग्गज स्पिनर पद्माकर शिवलकर का निधन हो गया था. उन्होंने 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. शिवलकर कभी भारतीय टीम के लिए नहीं खेले, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम बहुत बड़ा था.

मुंबई के लिए खेलते थे शिवलंकर

शिवलंकर मुंबई के लिए खेलते थे. 1961 से 1988 के बीच शिवलकर ने 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 589 विकेट लिए हैं. इस दौरान उन्होंने 42 बार 5 विकेट लिए. इसके अलावा 12 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 16 विकेट लिए थे. बीसीसीआई ने उन्हें सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था. जून का महीना भी भारतीय क्रिकेट के लिए शोकपूर्ण रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिलीप जोशी ने भी ली आखिरी सांस

23 जून 2025 को भारतीय टीम के बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर दिलीप दोशी का 77 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया था. 1989 से 1983 के बीच दिलीप दोशी ने 33 टेस्ट में 114 विकेट लिए. इस दौरान 6 बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लिए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 102 रन देकर 6 विकेट रहा. 15 वनडे में 22 विकेट भी उनके नाम रहे. दिलीप ने सौराष्ट्र और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था.

ये भी पढ़ें..सिर्फ 1 करोड़ में MI को मिला 'हीरा'.. ठुकराकर पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठी KKR

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दिलीप जोशी के आंकड़े

238 प्रथम श्रेणी मैचों में 898 विकेट दिलीप दोशी ने झटके थे. इस दौरान एक पारी में 43 बार 5 विकेट उन्होंने लिए थे. 59 लिस्ट ए मैच में 75 विकेट भी उनके नाम थे. जोशी इंग्लैंड की काउंटी टीम वार्विकशर और नॉटिंघमशर के लिए भी खेले थे. पद्माकर शिवलकर और दिलीप दोशी के निधन पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया था.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

2025 year ender

Trending news

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?